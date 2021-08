De la Encina pide a Beardo "que predique con el ejemplo" y presente ya los presupuestos municipales

El secretario general del PSOE en El Puerto de Santa María, David de la Encina, ha tirado de ironía en relación a las declaraciones del alcalde portuense, GermánBeardo, quien el pasado fin de semana reclamaba unos presupuestos del Estado para Algeciras.

“Ya sabíamos que Germán Beardo se ha consumado como un bluf, que no cumple sus promesas y que tiene El Puerto abandonado, sin policía, sin socorrismo, sin urbanismo… pero se supera a sí mismo cuando en su condición de secretario del PP exige a otros lo que él no ofrece a sus ciudadanos”.

Según De la Encina "Beardo hace el papel de aquel de los consejos vendo que para mí no tengo en su periplo con secretario del PP, reclamando por ahí lo que él no cumple. Le pedimos a Germán Beardo que aplique en casa lo que exige por la provincia, que predique con el ejemplo, y que presente de una vez los presupuestos que necesita la ciudad de la que parece olvidar que es alcalde. Es increíble que se dedique a reclamarle a otras administraciones superiores algo para Algeciras cuando él no cumple en el Ayuntamiento al que se debe, por encima de sus ambiciones partidistas como secretario del PP", señala.

El ex-alcalde socialista recuerda que "por el momento, las únicas inversiones que están llegando a El Puerto de Santa María son las de Diputación de Cádiz, con varios Planes Invierte, Dipu Inver y Planes provinciales Sociales, por más de 5 millones de euros, que son las únicas obras, planes de empleo y ayudas a colectivos sociales que están funcionando hoy por hoy en El Puerto".