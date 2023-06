Emotivo pleno de despedida de la Corporación Municipal de El Puerto

El pleno extraordinario convocado esta mañana a las nueve y cuarto, que será el último de esta Corporación Municipal antes de la sesión solemne de toma de posesión de este próximo sábado, día 17, sirvió a los concejales que no han sido revalidados en la urnas para despedirse de sus compañeros y del Ayuntamiento.

Con un salón de plenos prácticamente sin público, y con una bancada de la oposición con bastantes escaños vacíos, especialmente "por motivos laborales", aunque también por causas no especificadas, se trataba de una sesión de trámite para aprobar actas de los últimos plenos de la legislatura, y celebrar las juntas generales de Suvipuerto, Impulsa y El Puerto Global, empresas municipales en las que se aprobaron tanto las cuentas anuales como los inventarios de bienes, con la abstención de los partidos de izquierda (PSOE y Adelante).

En realidad, una sesión para poner broche a la legislatura, en la que por parte del PP se ausentó Marina Peris (que no estuvo en la candidatura popular); Leocadia Benavente (ahora concejala de Vox en San Fernando); los concejales de Izquierda Unida, José Luis Bueno y Matilde Roselló, y cuatro ediles del PSOE que no asistiron "por motivos laborales".

Sí estuvieron presentes los dos concejales de Ciudadanos que han formado parte del gobierno local, que ahora pasa a ser de mayoría absoluta del PP, y que no revalidan su acta, quedando dicho partido sin representación: Curro Martínez y Lola Campos.

Esta última tuvo palabras muy emotivas, a la hora de despedirse. La concejala y cabeza de lista de Ciudadanos, manifestó, visiblemente emocionada, que "ha sido un honor estar trabajando por los portuenses", subrayando que "han sido unos años bastante difíciles, pero hemos hecho lo que hemos podido, siempre guiada por la voluntad de servicio a las personas". Campos agradeció a los técnicos y a a las personas que trabajan en el Ayuntamiento, "y a quienes confiaron en mí", teniendo un reconocimiento especial "a quien ha estado conmigo estos años, que sin ella no hubiera sido igual el recorrido", Irene Rodríguez. Deseó "mucha suerte a este equipo", y se mostró "convencida de que El Puerto volverá a ser lo que era". A la oposición le dio las gracias "por vuestro cariño y la forma en que siempre os habéis dirigido a mí", haciendo una petición para que "sigamos trabajando por dignificar la política y pensemos siempre en los ciudadanos antes que en nosotros". Su intervención fue aplaudida por todos los presentes.

Su compañero Curro Martínez subrayó por su parte que "como portuense ha sido un privilegio y un orgullo poder estar en el equipo de gobierno, que no ha sido fácil. Hemos trabajado día a día y esperemos que el nuevo gobierno continúe esa labor que se inició y que los políticos miren lo mejor para la ciudad y no intereses personales o partidistas".

Alejandro Gutiérrez, de Adelante, que se quedó solo en su bancada (los concejales de IU no asistieron), destacó que en esta etapa siempre ha puesto "la vocación de servicio público por delante de los intereses de partido". Resaltó además en estos años "he aprendido muchas cosas, he aprendido que la rivalidad política no siempre está en la bancada de enfrente. Creo que falta vocación de servicio público, y lo digo con todo el respeto del mundo". Y que "aunque hay buenas personas en todos los partidos, todos los intereses no son legítimos a la hora de representar a una ciudad. Espero que la nueva Corporación está acertada en sus decisiones, y que estas sean tomadas por el bien de la ciudad y no por el bien del partido. A la Corporación y al nuevo gobierno les deseo suerte", concluyó. Advirtió para finalizar que la ciudadanía "toma como ejemplo a la clase política, tenemos que esforzarnos para dignificar la política".

Mucho más breve fue el concejal de Vox, Juan Carlos Sanz, que destacó como "un honor y un privilegio pertenecer a esta Corporación". En cuanto a la gestión de su grupo, "hemos hecho lo que hemos podido y hemos trabajo por la ciudad. Creo que dejo un buen grupo de amigos y de gente conocida y por si acaso nunca diremos adiós, diremos hasta luego".

Tampoco repite el concejal de Plaza de Toros, César de la Torre (PP), al ir muy atrás en las listas, que de forma breve quiso agradecer "la confianza del alcalde y poder haber trabajado por nuestra ciudad, que ha sido muy bonito". Agradeció su disposición "a los compañeros y a los funcionarios, así como a los empleados de las empresas municipales". Deseando "mucha suerte a todos lo que continuáis, y viva El Puerto".

Cerró el turno de palabras de despedida Germán Beardo, quien se mostró "encantado de haber conocido a personas como Juan Carlos, como Lola, y, por supuesto, Alejandro, ha sido un placer estar trabajando codo a codo con vosotros y haciendo más ciudad". Expresó un especial reconocimiento hacia Lola Campos, "por su cariño, dedicación y su esfuerzo, y por mantener la bandera de una propuesta ideológica que todo el mundo sabíamos que tenía la cosa muy complicada, pero con honradez y honestidad lo ha llevado hasta el fin. Nos quedan cuatro años muy bonitos por delante", concluyó el alcalde.