Educación busca soluciones para los hundimientos del patio del colegio Marqués de Santa Cruz

La Concejalía de Educación está buscando soluciones que permitan arreglar los hundimientos que presenta el patio del colegio público Marqués de Santa Cruz. Así lo ha confirmado la concejala del área, Lola Campos, que ha anunciado que ayer se iniciaron las catas que permitirán determinar las causas de los socavones que existen en el lugar de recreo del alumnado, concretamente en la zona de pistas de baloncesto que permanecen cerradas para evitar cualquier percance entre el alumnado.

Campos ha recalcado que “es una prioridad que se mejoren las instalaciones de los centros educativos de nuestra ciudad. No podemos consentir que nuestros niños estén jugando en un patio que no es seguro o recibiendo clases en aulas que no reúnen condiciones”, subraya la edil, explicando que por esta razón desde su llegada al gobierno ha realizado una ronda de visitas por casi todos los colegios de El Puerto para detectar las deficiencias existentes y se han llevado a cabo obras en varios de dichos centros.

Lola Campos visitó hace unos meses las instalaciones del Marqués de Santa Cruz para supervisar junto a técnicos de su departamento y del servicio de Edificaciones y Arquitectura del Ayuntamiento los daños existentes en el centro, para poder planificar las obras que hay que realizar. Tras dicha visita técnica se determinó que en primer lugar es necesario conocer las razones que han provocado esta depresión en el suelo del recinto escolar con la finalidad de encontrar la mejor solución técnica que permita su arreglo. La realización de las catas ha sido adjudicada a la empresa DI2 que será la encargada de realizar el informe técnico que determine lo ocurrido para acometer las posteriores obras.