Diego Ruiz Mata da a conocer su proyecto para la bodega más antigua del mundo

Las sillas que se habían instalado en la Bodega Caballero, situada junto al Castillo de San Marcos, no fueron suficientes para las más de 250 personas que acudieron al acto organizado por la Fundación de Estudios Fenicios y Mediterráneos (FEFeMe).

Fue necesario completar el lugar con asientos del Centro de Estudios Alfonsíes, y aún así hubo parte del público tuvo que permanecer de pie durante gran parte de la conferencia, en el cual el catedrático de Prehistoria Diego Ruiz Mata dio a conocer la bodega completa más antigua del mundo, un increíble complejo de época fenicia, del siglo III a. de C. que se conserva en la Sierra de San Cristóbal, y que tuvo que volver a ser cubierta tras ser excavada en 1991.

El alcalde, Germán Beardo, fue el encargado de abrir el multitudinario acto, al que asistieron, entre otros, la concejala de Cultura del Ayuntamiento, Lola Campos, el concejal de Unión Portuense, Javier Botella; y el ex diputado Aurelio Sánchez Ramos. Personalidades del mundo de la cultura, profesores, estudiantes, investigadores y un gran número de ciudadanos interesados en conocer este valioso legado arqueológico, se dieron cita en la conferencia La bodega completa más antigua del mundo en la Sierra de San Cristóbal, del siglo III a.C., en la que Diego Ruiz Mata exhortó a los ciudadanos a apoyar la puesta en valor de este complejo, poco conocido hasta la fecha. "Esa bodega va a trascender hasta los confines del mundo, y no exagero", afirmó el catedrático de la Universidad de Cádiz (UCA).

Durante la conferencia, que fue presentada por el historiador Javier Maldonado, puso en relación los elementos religiosos que se conservan en esta antiquísima bodega con manifestaciones culturales y religiosos que han llegado hasta la actualidad. También, enmarcó los vestigios del complejo bodeguero con la trilogía de Gadir: la isla de Sancti Petri, el propio Gadir y Doña Blanca (la ciudad fenicia).

El arqueólogo defendió la importancia de los cultos betílicos en la antigua religión fenicia y su presencia en esta bodega de la Sierra, que cumplía una función religiosa, y cómo se ha mantenido en la devoción andaluza en imágenes como la Virgen del Rocío o la de los Milagros. Explicó además la existencia de una línea continua que arranca de la antigüedad remota (el yacimiento de Doña Blanca, su gran necrópolis y la Sierra de San Cristóbal), y llega hasta la actualidad, lo que sitúa a estos enclaves ubicados en el término de El Puerto, como cuna de la civilización occidental.

Centrándose en la bodega, manifestó que "no se puede concebir la historia del hombre sin la historia del vino". En este sentido, dio a conocer su propuesta para volver a exhumar el complejo del siglo III a. de C., finalizar su excavación, restaurar los elementos excavados y levantar un Museo de la Historia Antigua del Vino, como medio de puesta en valor y creación de empleo. "Hagamos algo importante a través de la cultura. La cultura es un producto que puede satisfacer la necesidad de trabajo que tiene esta zona, y es economía sostenible", manifestó. Instó a desarrollar el proyecto, aunque no se vea terminado y avance poco a poco, como ha ocurrido en Atapuerca.

Para ello, presentó la recién creada Asociación de Amigos de la Bodega de la Sierra (ABOSIERRA), que conjuntamente con la Asociación Amigos de la FEFeMe, presidida por María Antonia Martínez Varela, servirán para promover el ambicioso proyecto de Parque Cultural, Arqueológico y Lúdico de la Sierra de San Cristóbal.

El acto se cerró con una lectura de poemas, un brindis y el anuncio de la presentación oficial el próximo 5 de marzo de la Fundación Estudios Fenicios y Mediterráneos en la Bodega de Mora de Osborne, a las 19:30 horas.