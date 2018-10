Diego Moreno y Daniel Campos participan en el campeonato mundial de carrera de obstáculos

El próximo sábado El Puerto de Santa María estará representada en Kelvedon Hatch, una pequeña parroquia del municipio inglés de Brentwood (a una hora en coche desde Londres), de la mano de Diego Moreno y Daniel Crespo. Estos dos jóvenes deportistas portuenses, de 23 y 35 años respectivamente, participarán en el OCR World Championships, el campeonato mundial de carrera de obstáculos.

"Estamos tranquilos. Los entrenamientos y el trabajo ya están hechos. Ahora hay que darlo todo", explica Daniel, quien lleva dos años preparándose para esta prueba. Al igual que él, Diego también lo ha hecho, y ambos coinciden en que esta actividad, más que un deporte, constituye una forma de vida. "Estas pruebas son muy complicadas ya que exigen llevar muy bien tanto la carrera como la fuerza. Puedes ir el primero de todos, pero si llega un obstáculo que no eres capaz de superar, pierdes todo lo que llevas ganado", asegura Diego. "Practicar este deporte conlleva mucho entrenamiento y disciplina".

Sin embargo, en su caso, este entrenamiento no ha sido nada fácil ya que ambos coinciden en que en la ciudad faltan espacios de entrenamiento para poder mejorar y practicar esta actividad. "En comparación con otras ciudades aún nos queda mucho por andar", coinciden. Ambos saben de lo que hablan ya que, tanto el uno como el otro, han participado por carreras a lo largo y ancho de España. "No hay nada. Ni una zona, ni unas barras...Este es un deporte que cada vez atrae a más gente y aquí no hay nada".

A pesar de las adversidades ambos deportistas, que pertenecen al club deportivo Menesteo Race, han conseguido prepararse y el próximo sábado se enfrentarán a corredores de todo el mundo en una carrera de 15 kilómetros donde tendrán que superar casi un centenar de obstáculos. Si lo logran y consiguen situarse en los más alto del pódium, volverán a la ciudad con el trofeo, dinero en metálico y la inscripción del torneo para el próximo año. Si no lo consiguen, no pasa nada: "Lo más importante de todo es la satisfacción de conseguirlo y vivir la experiencia".