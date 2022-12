Día Local del Patrimonio Histórico: “Nada que celebrar”

Este 4 de diciembre se cumplen cuarenta y dos años de la declaración de la ciudad de El Puerto de Santa María como Conjunto Histórico-Artístico y para conmemorar este aniversario el Ayuntamiento estableció esta fecha como “Día local del Patrimonio Histórico”.

El Real Decreto por el que se aprueba dicha declaración señala en el preámbulo:

“Pocas ciudades andaluzas merecen la declaración monumental con mejor derecho que el Puerto de Santa María (Cádiz). En todos los capítulos de su historia se persona con singularidad propia, destacando por su nobleza urbanística que lleva el sello común de lo señorial, lo marinero y lo mercantil”.

Vaya por delante nuestra felicitación a los premiados en esta edición con el Diploma de Patrimonio Histórico. Ahora bien, tras más de cuatro décadas de esta declaración, el Conjunto Histórico de El Puerto no está para lanzar campanas al vuelo, ni para muchas celebraciones. Mas bien todo lo contrario. Lo que ven nuestros ojos diariamente, salvo contadas ocasiones, es despoblamiento, abandono, ruina y suciedad.

No vamos a entrar aquí en los motivos por los que se ha llegado a esta situación, aunque, habría que recordar que los políticos, de uno u otro color, nunca han tenido entre sus prioridades el Patrimonio Histórico de El Puerto, su defensa, protección y valorización, a pesar de la retórica que a veces utilizan con meros objetivos electorales.

Pero, si ellos no han hecho sus deberes con nosotros es porque nosotros no hemos hecho nuestros deberes con ellos. La sociedad civil no sabe o no quiere protestar. La falta durante décadas de organizaciones independientes dispuestas a mojarse de verdad por el Patrimonio Histórico de esta ciudad ha permitido que nuestros munícipes tomen las decisiones que quieran con la tranquilidad de que no van a tener contestación social.

Hay que despertar, dejar de lamentarse y comenzar a actuar. Queremos llegar a los próximos aniversarios con una ciudad en la que el centro histórico este convertido en un espacio de prestigio, lo que si celebraríamos por todo lo alto.

