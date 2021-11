Descuentos de hasta el 50% en El Paseo por el Black Friday

Se acercan las fiestas navideñas y las familias comienzan a darle vueltas a la cabeza pensando en los mejores regalos para sus seres queridos. Desde hace ya algunos años en la antesala de las fiestas se ha colado el Black Friday, una práctica que comenzó en Estados Unidos pero que e ha extendido rápidamente por todo el mundo, como una manera de incentivar el consumo y que ha crecido no solo en los comercios físicos, sino también en las plataformas online.

El centro comercial El Paseo no es ajeno a esta práctica y estos días los diferentes comercios ofrecen descuentos que van desde el 20 hasta el 50%. Un simple paseo por el centro comercial constata el empuje de esta moda, a la que se suman tanto las grandes cadenas como las tiendas más pequeñas.

En algunos comercios como la tienda de complementos Parfois las ofertas han comenzado hoy mismo y se prolongarán hasta el domingo. Marta, una joven que acudía esta mañana a comprar un regalo para una amiga, finalmente se ha llevado dos bolsos porque estaban a mitad de precio y ha aprovechado para adquirir un regalo navideño para su madre. "Es que por el precio de uno me llevo dos, no me importa adelantar ahora la compra si al final me sale más barato", explicaba.

Otras tiendas como Springfield o Woman's Secret llevan ya varios días ofreciendo sus ofertas a sus socios a través de las redes y los mensajes de móvil, con ofertas adicionales además para sus clientes más fieles.

El centro comercial portuense, además pone en marcha este fin de semana un espacio infantil con actividades gratuitas para que los niños disfruten atendidos por monitores mientras los adultos hacen sus compras.

La zona de juegos de El Paseo cuenta con 400 metros cuadrados que acogen distintas actividades y atracciones como una tabla de surf, hinchables, un futbolín humano y distintos juegos y actividades.

El espacio infantil estará abierto este viernes 26 de 16:00 a 21:00 horas y el sábado 27 de 12:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas. Para acceder al servicio, totalmente gratuito y limitado a una hora por niño, hay que inscribirse y reservar hora en la web del centro comercial. Todas las actividades deberán realizarse con mascarilla.

Además, este viernes de 12:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 21:30 horas los clientes de El Paseo podrán canjear sus tiques de compras del Black Friday por boletos de rasca y gana con regalos directos. Habrá boletos distintos en función del valor de los tiques: los que sumen 50 euros o más; los que sumen 150 euros o más y los que sumen más de 250 euros.

Los premios, por un valor total de 3.000 euros, pueden ser vales regalo para gastar en las tiendas de El Paseo, juguetes, productos típicos de Navidad, lotes de productos ibéricos, bisutería, cosméticos y décimos de Lotería de Navidad, ente otros obsequios.

Para participar en el juego de rasca y gana serán válidos los tiques por compras realizadas en cualquier establecimiento del centro comercial desde el jueves 25 de noviembre hasta las 14:00 horas del sábado 27 de noviembre.