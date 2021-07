Desconvocada la huelga de basuras en El Puerto

Finalmente no habrá huelga de limpieza y recogida de basuras a partir de este jueves en El Puerto de Santa María. La reunión telemática celebrada en el Sercla ha servido para que empresa y comité hayan acercado posturas y alcanzado un acuerdo, que de pasará por mantener la potestad de los trabajadores de proponer al 50% de los eventuales que se contraten, incluso siendo familiares de algún miembro de la plantilla, siempre que no coincidan en el puesto de trabajo de forma directa.

El acuerdo ha sido ya notificado al Ayuntamiento y el concejal de Medio Ambiente, Millán Alegre, ha expresado su satisfacción por la noticia, ya que una huelga de recogida de basuras en pleno verano y con El Puerto lleno de turistas era una muy mala noticia para la ciudad.

Ya anoche, tras la reunión del grupo municipal socialista con el comité de empresa, se atisbó un rayo de luz a la hora de poder desconvocar la huelga, ya que justo durante el encuentro hubo una comunicación de última hora por parte de la empresa a los representantes de los trabajadores.

De esta manera, tras solventarse el problema de la falta de maquinaria mediante el alquiler de los materiales necesarios para este verano, el comité podrá seguir haciendo uso del artículo 45 del convenio colectivo, mediante el cual pueden proponer la contratación de un 50% de los eventuales. La empresa se compromete a mantener este acuerdo, con la única excepción de que los familiares directos no podrán coincidir en ningún caso en unidades organizativas del trabajo.

Hay que recordar que el año próximo empresa y comité deberán negociar un nuevo convenio colectivo, momento en el que se matizarán ya más a fondo las posibles excepciones que pudiera tener el artículo 45 del documento.

Tal y como se refleja en el acuerdo del Sercla, la avenencia en este punto se cierra así: "La parte social podrá proponer los candidatos de libre designación que le correspondan, si bien en caso de que sean familiares de trabajadores en activo, aquéllos no podrán tener dependencia jerárquica directa ni coincidir en la misma unidad productiva del servicio (a título de ejemplo un conductor y peón del mismo vehículo). Ello no obstante la empresa continúa manteniendo su derecho a la oposición de la designación por causa justificada, no siendo ésta la condición de familiar. Ambas partes se emplazan a negociar este punto en el siguiente convenio colectivo".

Por lo que respecta a la falta de maquinaria, el acuerdo establece que "ambas partes, conocedoras de lasituación del servicio y su maquinaria, se emplazan a colaborar de buena fe para que por una parte la maquinaria salga en las mejores condiciones posible y con la mayor celeridad posible y que el servicio se preste con la mayor profesionalidad y buen hacer posible. Estos acuerdos suponen la desconvocatoria de la huelga de forma inmediata".

El comité de empresa trasladará en asamblea, a la una de la tarde, el acuerdo a los trabajadores, que se espere que ratifiquen la desconvocatoria de la huelga.

El presidente del comité de empresa, Manuel Hidalgo, también ha expresado su satisfacción por el acuerdo alcanzado.