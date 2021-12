Decepción por la falta de apoyo municipal en El Puerto para arreglar las murallas de Fuerte Ciudad

La asociación de defensa del patrimonio histórico portuense Betilo ha expresado su “decepción por la falta de apoyo de la Corporación Municipal a la recuperación de la muralla y fuerte de Santa Catalina”, una de los castillos más antiguos del litoral de la Bahía de Cádiz y cuyo estado de deterioro es motivo de preocupación para ciudadanos y colectivos.

La petición para su reparación y puesta en valor fue dirigida a todos los grupos políticos por la asociación Betilo, aunque finalmente no fue incluida en el orden del día del Pleno Ordinario celebrado el pasado miércoles, día 15.

Cabe señalar que dentro de las acciones en defensa de la Muralla y el Fuerte de Santa Catalina que la asociación ha venido efectuando desde del pasado mes de septiembre, Betilo solicitó el 23 de noviembre pasado a la totalidad de los grupos políticos con representación municipal y al alcalde Germán Beardo la aprobación por el Pleno de una declaración institucional relativa a esta antigua muralla, situada en la playa del mismo nombre.

En dicha solicitud se instaba a la urgente aprobación, dotación presupuestaria y ejecución del proyecto de 'Reparación de las Murallas de Santa Catalina', en una petición dirigida a la Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

No obstante, “a pesar del gran esfuerzo realizado por Betilo en esta campaña con el apoyo de muchos ciudadanos, el Ayuntamiento no parece tener el mismo interés en la defensa de este patrimonio. Es lamentable que la acción desarrollada por la Asociación no se vea apoyada y correspondida por los miembros de la Corporación municipal de El Puerto de Santa María”, lamenta la entidad.

Pese a ello, la asociación Betilo insiste en que no va a cejar “en el empeño y continuará con todos los medios a su alcance con las acciones en defensa de la Muralla y el Fuerte de Santa Catalina. Así como, reiterarán la petición al Ayuntamiento para que adopten a la mayor brevedad el acuerdo solicitado”.

Al mismo tiempo anuncian que la asociación prepara ya la presentación de la documentación necesaria, ante la Asociación Hispania Nostra/Europa Nostra, para que La Muralla y el Fuerte de Santa Catalina sea incluido en la Lista Roja de los monumentos del Patrimonio Histórico Español en riesgo de desaparición.

Esta inclusión conllevará un requerimiento a los titulares de este Patrimonio para que actúen. En este caso, se trata del Ministerio respecto a las murallas y resto de elementos que se encuentran en la franja del dominio público marítimo-terrestre, y el propio Ayuntamiento como propietario de los restantes terrenos donde se encuentra el Fuerte de Santa Catalina y su entorno.