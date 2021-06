David De la Encina: “El gobierno de Germán Beardo tarda más de 200 días en pagar las facturas”

El secretario local del PSOE y ex alcalde de la ciudad David de la Encina ha mostrado su preocupación por “el descontrol, el caos y la falta de orden y seriedad del actual equipo de gobierno, cuya gestión económica está llevando al Ayuntamiento a una situación delicada”.

Como ha explicado De la Encina “así se desprende del Informe del Tesorero sobre la morosidad y el periodo medio de pago del primer trimestre del año, que viene a certificar que el Ayuntamiento de El Puerto dispara su morosidad y llega a tardar hasta 203 días en pagar a sus proveedores”.

De la Encina añade que “yo, como ex alcalde, que me preocupé mucho de enderezar la Tesorería, de organizar las cuentas municipales, que me encontré una deuda de 150 millones de euros y pagué 50 de ellos; no puedo sino plantearme quién está tomando decisiones en El Puerto de Santa María ahora mismo y a dónde nos llevan esas decisiones”.

Como señalan desde el PSOE “más allá de sus numerosas fotos en las redes sociales, ¿qué está haciendo Germán Beardo? ¿A qué se dedica si no paga las facturas, si no presenta los presupuestos, si no elabora los pliegos de los contratos municipales, si no atiende a la Policía, si no enmienda el PGOU que, hoy por hoy, está anulado?”.

Y es que como asegura De la Encina “desde la llegada de PP y Cs al gobierno, El Puerto ha entrado en una senda de absoluto descontrol, y prueba de ello es que en dos años, los 7 millones de euros de deuda comercial que dejamos los han convertido en 19 millones. ¿Qué gestión es ésta?”, y añade que “lo más preocupante es que casi 4 millones corresponden a pequeños proveedores que no pueden esperar más de 200 días para cobrar. ¿Esa era la solución que tenía Beardo?”.