Curro Martínez: "El arreglo de las calles no puede esperar más"

Tras el rechazo en pleno de las modificaciones necesarias para aprobar el nuevo contrato de Mantenimiento Urbano el equipo de gobierno de Partido Popular y Ciudadanos ha apelado, en nota de prensa, "a la responsabilidad de la oposición. El arreglo de las calles de nuestro municipio no puede esperar más, es una prioridad máxima y el voto en contra de la oposición es una condena a los portuenses para que el contrato no pueda salir en el mes de junio tal y como estaba previsto”, ha señalado Curro Martínez, primer teniente de alcalde y concejal de Obras, que ha incidido en que el contrato, cuya tramitación ya se ha iniciado, se ajusta a todos los requisitos legales necesarios para su tramitación.

"Son los portuenses los que sufren el estado lamentable en el que se encuentra la ciudad y que no responde a un deterioro de este año o el anterior, sino que es reflejo de una falta de actuación en el tiempo en el que la gran mayoría de los que hoy han votado en contra, estaban en el gobierno de la ciudad”, ha explicado el edil. “Serán ellos ahora los que tengan que dar explicaciones a todos los ciudadanos de El Puerto que llevan meses reivindicando soluciones para que se repare el pavimento de su calle, la acera donde se caen porque está levantada y el socavón donde rompen las ruedas de sus coches”, ha afirmado.

Según Martínez "el reparo suspensivo emitido por el viceinterventor sobre el pliego de mantenimiento, cuestión que alega la oposición para votar en su contra, ha sido levantado por los procedimientos legales establecidos y cuenta con informe favorable tanto del secretario general del Ayuntamiento como del jefe de servicio de Infraestructuras, por lo que consideramos absolutamente fuera de lugar que PSOE, Grupo Mixto y Adelante quieran privar a la ciudad de los arreglos urgentes que requiere y que están contemplados en el contrato al que quieren impedir que vea la luz”, concluye.

El PSOE tacha de "chapuza" el procedimiento

Por su parte el PSOE ha emitido tras el pleno una nota de prensa en la que señalan que “el concejal de Mantenimiento Urbano Curro Martínez se haya dejado robar la cartera y ha pedido a la oposición que salvemos a su socio, el Partido Popular”.

Como indican desde el Grupo Socialista “no se nos ha dado participación en todo el proceso, no se nos ha respondido a las cuestiones planteadas como en qué zonas de El Puerto se va a actuar, y se nos ha ocultado el Informe de Intervención de reparo suspensivo de fecha de diciembre de 2020, que se envió a los grupos este lunes 8 de marzo, previa petición nuestra”.

Además, como explica el concejal Ángel González “lo que hoy ha traído a pleno supone una modificación que solo cubre el contrato hasta final de este año, pues al no haber presupuestos municipales, no se garantiza la cuantía suficiente para ejecutar el contrato en sus años de vigencia. Una auténtica chapuza. En estas circunstancias, la responsabilidad nos ha llevado al PSOE a no poder dar nuestro apoyo a esta operación", argumenta.