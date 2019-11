Curro Martínez habla con la Flave de la urbanización del centro de salud Ángel Salvatierra

El concejal de Mantenimiento Urbano, Curro Martínez, ha mostrado su satisfacción por lo que considera “un avance vital para que el Centro de Salud Ángel Salvatierra pueda abrir sus puertas a los ciudadanos; la elevación al Pleno Ordinario del próximo miércoles, día 13, de la ejecución del proyecto de urbanización del entorno del citado centro sanitario (las calles de acceso a este nuevo edificio).

Se trata de un paso “necesario y urgente”, ha manifestado el concejal, porque “El Puerto no puede estar más tiempo con un centro de salud cerrado por no hacer las cosas bien”, afirma el concejal en alusión a los “errores cometidos en el proceso de ejecución y recepción de la obra. El desbloqueo de estas obras es una gran noticia porque no nos podemos permitir tener dicho centro cerrado con la gran demanda que existe por parte de los ciudadanos para hacer uso de estas instalaciones sanitarias”, subrayó.

El edil mantuvo en días pasados un encuentro con la Federación Local de Asociaciones Vecinales (Flave), en el que les agradeció su trabajo para sacar adelante el proyecto. Martínez ha trasladado a los vecinos "el esfuerzo que se ha hecho" desde el equipo de gobierno, y especialmente desde las áreas de Mantenimiento Urbano y Economía, “para sacar adelante estas obras de urbanización a pesar del escaso tiempo que llevan gobernando”.

La presidenta de la Flave, Milagros Muñoz, ha agradecido este avance, y ha explicado, según el concejal, que estará personalmente en el Pleno donde se abordará este asunto “y espera que los portavoces de los grupos políticos apoyen la moción para poder poner en marcha las obras de ejecución del entorno del centro de salud”.

El equipo de Gobierno llevará a aprobación plenaria el reparto de la ejecución del proyecto de urbanización del centro de salud de Zona Norte en dos ejercicios económicos, el actual y el del año 2020, debido a que se considera inviable hacerlo de otro modo “por los tiempos y los plazos consumidos en la tramitación del expediente”.