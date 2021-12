Coronavirus El Puerto: La hostelería centra el primer día del pasaporte Covid en informar a los clientes

Aunque una parte de los ciudadanos de El Puerto de Santa María cuenta con el pasaporte Covid, hay un amplio sector de la población que todavía carece de él. Es más, muchos de los clientes que se acercaron en la mañana de este lunes a sus bares habituales, donde desayunan o toman el aperitivo, no sabían que el certificado ya había entrado en vigor en la hostelería. Los acogedores bares de la zona de La Placilla, situados cerca del Mercado de la Concepción, son el termómetro perfecto para conocer saber cómo está resultando la implantación.

De esta forma, el interior del Bar Vicente, Los Pepes, regentado por Vicente Sordo, y situado junto a dicho mercado, tenía mas mesas desocupadas que otros lunes, día en que, por otra parte, hay menos clientela en la Plaza de Abastos. "Hay gente que ha venido, se ha sentado en el interior y se ha tenido que levantar y trasladarse en la terraza, ya que no tenían el certificado", explica el dueño de este conocido establecimiento.

Se trata de un café-bar donde acuden clientes "de toda la vida", una gran parte de ellos jubilados, a los que los propios responsables y camareros están comunicando los nuevos requisitos para poder estar dentro de los establecimientos. "Ahora estamos en un nivel informativo. El lunes es un día tranquilo, pero el sábado cuando vengan cien clientes a la vez, ya veremos. La gente está un poco perdida. Muchos no saben que se ha establecido con carácter obligatorio y nosotros les estamos poniendo al día". Pese a todo, los usuarios están siendo receptivos, y no han tenido ningún tipo de altercado con nadie. "La gente está un poco despistada, pero con voluntad de resolverlo. Los que no lo tienen preguntan cómo descargarlo".

Muy cerca de La Placilla, en la calle Ganado, se encuentra el centro de salud Federico Rubio, de la zona centro, donde durante toda la mañana el goteo de ciudadanos para conseguir el certificado Covid ha sido incesante. Sin embargo, el sistema informático de la aplicación para descargarlo ha ido muy lento, e incluso se ha llegado a caer por completo, debido quizá a la alta demanda registrada.

Por su parte, los hosteleros han aprovechado las primeras horas de la mañana para encargar cartelería informativa a las imprentas portuenses para instalarla en sus establecimientos, lo que harán en cuanto la reciban.

En otra cafetería cercana a Los Pepes la tónica era similar. Reconociendo las dificultades que está teniendo la población con el nuevo certificado, admitían que en la primera jornada se está haciendo sobre todo "trabajo para informar, pero cumpliendo la ley", ya que "a la gente le ha cogido desinformada. Muchos viene con el código QR plastificado y la mayoría de las personas mayores no lo ha sacado aún". Al no tener todavía la cartelería instalada aún, los clientes entran y se sientan en las mesas, donde les informan de las nuevas normas.

El encargado del negocio, donde se sirven sobre todo desayunos, reconoce que aplicar el pasaporte Covid en los bares y cafeterías va a ser más complicado que en los restaurantes. "Va ser más más complejo en nuestro sector, donde hay mayor rotación en la clientela, que está menos tiempo en el local; pero se hará", concluye convencido.