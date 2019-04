El presidente del Consejo de Hermandades se incorpora a la candidatura de Ciudadanos

El grupo municipal Ciudadanos continúa realizando fichajes electorales con vistas a las próximas elecciones municipales del 26 de mayo de 2019. En esta ocasión, el partido naranja se he interesado por una persona muy conocida en El Puerto, José Manuel Castilla, presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías. El presidente del Consejo, que en la mañana de este Domingo de Pascua cerraba la Semana Santa en el palco de presidencia de la Carrera Oficial, en la Plaza Peral, junto a los hermanos mayores de todas las cofradías de la ciudad, declinó dar a conocer el lugar que ocupará en la lista electoral de Cs, aunque estará en los puestos de salida. Además, preguntado por este diario, confirmó que podrá permanecer al frente del Consejo Local de Hermandades mientras no llegue a ocupar cargo público de concejal, ya que los cargos eclesiales y civiles son incompatibles.

José Manuel Castilla, de 57 años de edad y con estudios de Derecho, tiene un gran conocimiento del mundo de las cofradías, pertenece a El Nazareno y a La Borriquita y preside el Consejo Local de Hermandades desde hace nueve años, algo más de dos legislaturas. Este próximo martes, día 23, durante la reunión de la Permanente del Consejo en la que se tratarán los informe sobre Semana Santa, dará información a la entidad sobre el paso que ha dado para incorporarse a la vida política de El Puerto.

En el plano laboral, José Manuel Castilla estuvo durante años en Dragados y ha trabajado en empresas de proyectos informáticos. En cuanto a los motivos que le han llevado a entrar en la candidatura, afirma que "desde el Consejo siempre hemos trabajado por la mejora de la ciudad, no sólo por las hermandades, y ahí me he animado". Castilla cuenta con poca experiencia política, sólo estuvo en Alianza Popular cuando era muy joven.

Ciudadanos presentará este lunes su candidatura ante la Junta Electoral. En El Puerto, la lista electoral estará encabeza por Curro Martínez Romero, que ha sido hasta hace escasas fechas presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Cádiz.