El Consejo de Apemsa abordará la gestión directa de la depuradora

No obstante, estos informes externos no terminan de convencer al equipo de gobierno , que argumenta que ambas auditorías han sido encargadas por la propia Apemsa, cuyo gerente es un trabajador de Aqualia.

El Partido Popular critica que esta decisión se tome poco antes de las elecciones municipales

El secretario general del Partido Popular en El Puerto, Javier Bello, se ha referido a la información facilitada ayer por el equipo de gobierno según la cual David de la Encina y José Luis Bueno, como presidente y consejero de Apemsa, respectivamente, van a someter al próximo consejo de administración de la sociedad mixta, antes de las elecciones municipales, la consideración de que la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Las Galeras sea gestionada directamente. Para Bello, “parece que sólo se acuerdan de las municipalizaciones cuando se acercan elecciones. Ahora vuelven a la andadas con anuncios que después no cumplen. Si realmente hubieran querido hacer esto o si fuera posible ya lo habrían hecho en estos cuatro años, y ahora pretenden llevarlo al Consejo con prisas. Ni De la Encina ni Izquierda Unida tienen la más mínima credibilidad en cuestiones de municipalización, ya que sólo han hecho anuncios imposibles de cumplir”, recuerda. Para el también concejal del Partido Popular “ahora reinciden y realizan este anuncio sabiendo que no es posible. Mienten con el mayor descaro. Además no hay quien les entienda, por lo visto Apemsa se había vendido y había que remunicipalizarla y ahora quieren que gestione directamente la depuradora. ¿En qué quedamos?”, se pregunta. Para Bello “cuando se habla desde la incoherencia y la demagogia surgen las contradicciones. Este no es el talante que los portuenses se merecen de sus gobernantes, sino personas que no engañen y hagan propuestas coherentes en beneficio de la ciudad”.