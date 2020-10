Condenado a cuatro meses de prisión y un año de alejamiento por amenazar de muerte a una doctora en El Puerto

Este pasado martes el centro de salud de la Casa del Mar fue escenario de un desagradable incidente que se ha saldado con un hombre de 43 años detenido y condenado, en un juicio rápido celebrado ese mismo día, a cuatro meses de prisión y una orden de alejamiento durante un año.

Una de las doctoras del citado centro de salud, ubicado en la avenida de la Bajamar, se encontraba a primera de la mañana pasando consulta cuando una de las trabajadoras de administración la llamó por teléfono, muy alterada, alertando de la presencia de un hombre que estaba amenazando con matarla. La administrativa le pidió a la doctora que se encerrase con llave en la consulta, en la que en ese momento no había ningún paciente, pero la profesional no quiso hacer ruidos con la cerradura y prefirió que el intruso pensara que no había nadie en el interior. Así pasaron varios minutos, con el hombre llamando a la puerta de forma insistente y la doctora en silencio, cuando de nuevo el hombre se presentó en la administración saltándose todas las distancias de seguridad exigiendo una atención telefónica que supuestamente no había tenido.

Antes, el hombre había entrado dando gritos y preguntando "dónde está esa hija de puta, que la voy a matar, le voy a arrancar la cabeza", en referencia a su doctora de cabecera. El hombre al parecer insistía en que había pedido cita para el día anterior y que la doctora no le había llamado, cuando en realidad la cita la tenía pedida para el lunes siguiente.

Mientras seguía en el interior de la consulta, temblando, la doctora había llamado a la Policía Nacional, que en menos de tres minutos se personó en el centro de salud y pudo detener al hombre.

Tras interponer la profesional sanitaria la pertinente denuncia, pocas horas después se celebraba el juicio rápido que se saldó con la condena antes expuesta, si bien el hombre no pisará la cárcel de momento. Únicamente si cometiera otro delito en los próximos dos años estos cuatro meses se le añadirían a la condena.

Según ha podido saber este periódico la profesional no había tenido con anterioridad ningún problema con este paciente, aunque no era uno de los habituales de la consulta. Mientras todo ocurría, en la consulta de al lado había también otra profesional pasando consulta, así como usuarios del centro de salud.

Los profesionales sanitarios vienen denunciando en las últimas fechas la presión a la que están sometidos desde el confinamiento, con una gran sobrecarga de trabajo y un creciente número de amenazas y exigencias por parte de algunos pacientes.