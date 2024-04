Concierto de rock de los norteamericanos 'Turn Turn Turn' en El Puerto

Este viernes 26 de abril continúa la programación del ciclo 'Invierno–Primavera 2024' del teatro municipal Pedro Muñoz Seca (Plaza del Polvorista, 4), un espacio gestionado por la Concejalía de Cultura, con un concierto que, a partir de las 20:30 horas, ofrecerá lo mejor de la tradición folk–rock estadounidense de la mano de la banda de Minneapolis Turn Turn Turn.

Bajo este nombre se esconde el nuevo proyecto en formato trío de Adam Levy (ex Honeydogs), que se une a dos celebridades de la escena de Minneapolis como son Savannah Smith y Barb Brynstad. Armonías vocales, folk rock 60’s, sonido Lauren Canyon y unas guitarras con sabor a Rubber Soul que enamoran desde sus primeros acordes hasta el último de sus susurros y que, sin duda, se han convertido en merecedores de ser considerados como una de las más grandes promesas del folk rock americano actual. A su paso por la ciudad, presentarán su último disco New rays of an old sun, con la colaboración de The Brass Buttons, un grupo de música indie rock de El Puerto de Santa María, considerado como una de las bandas con mejor base de rock americano en España. Está formada por María Palacios (voz), Pedro Misas (batería y percusión), David Gómez-Calcerrada (guitarras y coros), Víctor Navarro (guitarras, coros, teclados y programación) y Juanlu González (bajo).

Las entradas para el concierto de Turn Turn Turn tienen un precio de 8 euros (tarifa normal) y 6 euros (reducida: carné joven y de estudiante, pensionistas y desempleados). Pueden adquirirse en la taquilla del teatro municipal (Plaza del Polvorista, 4) el viernes 26, día del concierto, desde las 18.00 horas, y en el portal www.tickentradas.com