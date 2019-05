–La Junta de Gobierno Local aprobó la semana pasada, de forma provisional, el Plan Especial del Casco Histórico. ¿Qué supone esta aprobación para la ciudad?

–Supone dejar atrás un pasado vacío y empezar a construir un futuro ilusionante. Nuestro centro histórico arrastra un gran abandono que comenzó en el año 1994 y ahora vamos a empezar a reconstruir el centro que a todos nos apasiona.

–Sin embargo, no es la primera vez que el documento llega a este punto. En 2013 la anterior versión del documento se quedó estancada. ¿Qué ocurrió?

–En su momento hubo más de 200 alegaciones y una directriz política del PP metiéndolas en un cajón , junto a todo el trabajo realizado. Fue un abandono de los gobernantes, se dejó pasar la posibilidad de haber sacado adelante este plan.

–¿Teme que si hay un cambio de gobierno pueda producirse de nuevo una paralización del plan?

–Me preocuparía que quien viniera no tuviera claro en qué consiste el trabajo que hemos hecho durante estos cuatro años, y que es absolutamente vital este documento para El Puerto. Me preocupa que alguien pueda empantanar de nuevo este marco normativo en el que venimos trabajando intensamente desde 2015.

–Han sido casi cuatro años de trabajo para llegar a este punto. ¿Por qué avanza tan lentamente la tramitación de un documento tan importante?

–Es un clamor en toda España que la normativa urbanística es eterna, muy densa. Esa normativa es la que hemos tenido que superar con mucho esfuerzo y mucho dinero.

–¿Se puede evaluar el coste económico que ha tenido la tramitación del Plan, en este mandato?

–En este mandato supera los 300.000 euros, únicamente en cuanto a los trabajos de redacción. Después la ejecución será otra cosa y ahí ya hablaremos de millones de euros. Ha habido que buscar ese dinero con mucho esfuerzo.

–Ahora se abre un plazo de alegaciones. ¿Cree que habrá alguna especialmente conflictiva o se ha consensuado previamente el documento con los propietarios o colectivos más afectados?

–Personalmente, y con mis concejales de Urbanismo, hemos desarrollado un trabajo cara a cara de entrevistas cuerpo a cuerpo con los propietarios de piezas de especial significación o de grandes volúmenes de metros. Espero que ese trabajo de allanar el camino nos sirva ahora para evitar alegaciones a la totalidad o de gran calado.

–Una de las cuestiones más polémicas es la de la prohibición de los apartamentos turísticos en edificios de viviendas en el centro. ¿qué opina al respecto?

–Realmente lo que se ha hecho es incentivar, como una de las actividades atractivas para el centro, el uso turístico. Se prima con hasta el 15% más de edificabilidad el uso turístico de edificaciones. Es más, a propuesta de los hoteleros hemos dado ese plus quitando la referencia de estrellas, que es algo ya en desuso en el mundo turístico. No solo no hay un riesgo sino que hay una apuesta decidida para la conversión de espacios del centro histórico para fines turísticos. Cosa distinta es la vivienda de uso turístico, que en toda España se está regulando ante los problemas que han surgido, ya que se estaba cercenando la convivencia. Esos casos en el centro son limitados, por la propia tipología de las fincas.

–Si todo va según el calendario previsto, ¿cuándo podría llevarse a pleno el documento para su aprobación definitiva?

–El periodo de alegaciones será de 30 días y todo dependerá del volumen y la profundidad de esas alegaciones. En principio, a finales de este mismo 2019 se debería poder aprobar el Plan.

–Son muchos los proyectos que se encuentran a la espera de la aprobación del Plan Especial. ¿Confía en que esta sea la recta final para que El Puerto pueda disponer, después de 28 años, de su Plan Especial para el Centro Histórico?

–Desde hace un año se han reactivado las propuestas de inversión en el centro. Ha sido ingente la cantidad de consultas con propietarios e inversores que al calor de la inminente aprobación se han interesado, ha habido un desembarco de propietarios en el último periodo. Se ha pintado cada ficha de una manera muy consensuada con la mayoría de los propietarios. Veo que hay un interés muy grande por la ciudad.