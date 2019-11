Ciudadanos impide que salga adelante la propuesta de Vox contra el aborto

Vamos a empezar esta crónica del pleno ordinario de noviembre casi por el final. La sesión, que comenzó a buen ritmo a las seis de la tarde, se complicó sobre todo a partir de las nueve, cuando se debatió una polémica propuesta de Vox en la que se solicitaba que el Ayuntamiento destinase 100.000 euros de su presupuesto a un programa para informar a las mujeres sobre las alternativas al aborto. Ya con anterioridad, y durante el debate de dos mociones que pedían el cumplimiento de medidas efectivas contra la violencia de género, se escucharon entre el público varias expresiones increpando al portavoz de Vox, Juan Carlos Sanz, que aprovechó ambas mociones para extender sobre la mesa todo el ideario de su formación sobre este asunto.

Ya llegado el punto en cuestión, y con varias integrantes de la asociación feminista Las Tres Rosas entre el público, tomó la palabra una representante de este colectivo, Rosa María Cairón, que expresó la “rabia e indignación” de estas mujeres por lo que consideran una “cruzada contra el aborto”.Nada más comenzar Juan Carlos Sanz a exponer su propuesta, el grupo de feministas comenzó a lanzar gritos a favor del aborto e insultos contra el portavoz, teniendo que ser desalojadas de la sala por la Policía Local.

Ya con las aguas de nuevo en su cauce, fue el turno de los distintos portavoces. Sanz llamó “sectarias y totalitarias” a las feministas desalojadas de la sala y explicó que su propuesta consiste en promover una opción que ayude a las mujeres a decidir libremente. Javier Botella, del grupo mixto, consideró “una barbaridad” destinar 100.000 euros a una labor que ya realiza la Junta de Andalucía, algo en lo que coincideron Matilde Roselló, de Adelante Andalucía, y Eugenia Lara, del PSOE, señalando que hay una ley que regula el aborto y unas competencias y protocolos que lleva adelante la Junta de Andalucía.

La incógnita se presentaba de la mano de Ciudadanos, que anunció que no iba a apoyar la moción de Vox porque “no vamos a gastar 100.000 euros en este programa”, dijo tajante Curro Martínez. Por parte del PP su portavoz, Javier Bello, sí apoyó la moción, aunque sin compromoterse tampoco a realizar ese gasto. Finalmente, sin el apoyo de Ciudadanos, la propuesta no salió adelante.

La propuesta sobre la urbanización del centro de salud de la Zona Norte salió adelante

Aparte de este asunto, cuyo debate se extendió durante más de 40 minutos, el pleno aprobó muchos de sus puntos por unanimidad, entre ellos, por vía de urgencia, la moción necesaria para consignar las partidas para este año y el próximo, de cara a urbanizar el entorno del centro de salud de la Zona Norte, lo que fue recibido con aplausos por parte de los integrantes de la Flave que acudieron a la sesión. También se aprobaron los proyectos del Plan Invierte y la dotación plurianual para reparar la pista de atletismo de la Ciudad Deportiva.

Otro de los puntos con más debate fue la moción presentada por el PSOE, afeando al equipo de gobierno que no vaya a presentar los presupuestos municipales de 2020 en tiempo y forma.El portavoz socialista, Ángel M.González, acusó al alcalde, Germán Beardo, de haberse comprometido a tener las cuentas en tiempo y forma, aún sabiendo de las dificultades para ello. La réplica la dio Javier Bello, quien aseguró que “no hemos dejado de trabajar” e incluso reconoció cierta “frustración” porque las cuentas no vayan a estar listas al principio del ejercicio, si bien culpó al equipo de gobierno anterior de haber dejado el Ayuntamiento en muy mala situación económica y de personal.

El alcalde, por su parte, recordó a los socialistas que ellos les apoyaron su primer y único presupuesto en solitario, confiando en que los grupos de la oposición tengan “altura de miras” cuando haya que negociar y aprobar los nuevos presupuestos.

También salió adelante la propuesta socialista para reparar “lo antes posible” la plaza del Hermano Ignacio, mientras que en una propuesta de Vox pidiendo más medios para Mantenimiento Urbano se produjo un rifi-rafe entre Leocadia Benavente y Curro Martínez, que terminó con la frase “Curro, curra”, espetada por parte de la edil de Vox al de Ciudadanos.

La concejala Benavente había preguntado, en su moción, por los planes de Mantenimiento Urbano para acometer reparaciones en la ciudad, a la espera de tener el ansiado contrato de Mantenimiento Urbano, a lo que Martínez tampoco le pudo responder con una fecha concreta, si bien anunció que se está estudiando hacer un contrato intermedio en tanto se licita el contrato general de Mantenimiento Urbano, que se quiere dotar con 1,4 millones de euros.