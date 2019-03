Ciudadanos habla de "corrupción" y cree que De la Encina debe dimitir

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en El Puerto de Santa María, Silvia Gómez, se ha mostrado sorprendida ante las noticias relativas a la solicitud de De la Encina "para seguir en nómina de la fundación Andalucía Emprende, de la Junta de Andalucía, pero sin ir a la oficina para centrarse en su objetivo de ganar las elecciones de 2015", una situación que para Silvia Gómez “es una muestra de la impunidad que el PSOE ejercía en la Junta”.

Silvia Gómez cree que “De la Encina debe dimitir si se demuestra que estuvo en nómina en la Junta sin acudir a su puesto de trabajo” y añade que "el PSOE se debería cuestionar la continuidad de De la Encina como candidato a la Alcaldía de El Puerto, pues nuestra ciudad se merece un candidato a la altura de los portuenses”.

La portavoz de la formación naranja ha manifestado que “las excusas dadas por David de la Encina ante estos hechos resultan peregrinas, máxime cuando alega inexperiencia como candidato, pero no es justificable ante una persona que ejerce el Derecho como profesión y que debe saber que, si no acudes a tu puesto de trabajo, no puedes cobrar la nómina”, ha criticado la concejala.

Para finalizar, la portavoz de Cs afirma que esta situación “viene a sumarse a la lista de casos de corrupción a la que nos tiene acostumbrados el PSOE en Andalucía”. “El uso indebido de los recursos públicos de todos los andaluces ha sido continuo, y tanto en este caso en El Puerto de Santa María como en otros muchos, hay que depurar responsabilidades”, ha concluido.