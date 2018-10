Circo electoral con las ordenanzas fiscales

En varias ocasiones desde Levantemos El Puerto hemos hecho mención a la poca seriedad con la que los Grupos Municipales se posicionan en el pleno de la ciudad. Un espacio que en principio debería ser de diálogo y defensa de propuestas y proyectos basados en los diferentes modelos de ciudad defendidos por cada partido político para El Puerto.

Esta mañana hemos asistidos atónitos al que podríamos denominar “pistoletazo de salida de las elecciones en el pleno”. Un pleno en el que se iban a aprobar todos sus puntos ya que, por un lado, se llevaba la tan anunciada bajada de la tasa de los caseteros de la feria, aunque ocultando toda la información porque había una pequeña subida que ha sido ignorada. Por otro lado, el beneficio en el impuesto para vehículos de tracción mecánica para aquellas personas que adquieran vehículos más ecológicos. Y, finalmente, aumentar la tasa a los cajeros de las sucursales bancarias por hacer uso del suelo público. Era evidente que se aprobarían todos los puntos porque así, además, lo habían manifestado varios Grupos Municipales antes del pleno.

A pesar de que, por las características del pleno, en otra ocasión hubiera durado no más de media hora, hoy han decidido utilizar el espacio para sus campañas electorales teniendo como no podía ser de otra forma, la falta de respeto, las elevaciones de voz, los discursos maniqueos y demás actitudes como centros de sus intervenciones. A partir de aquí parece que se comienza a utilizar el pleno como ese lugar en el que todo vale, en el que no tienen importancia las propuestas ni los proyectos que se lleven al mismo, sino únicamente aprovechar dos o tres minutos de gloria para promocionarse al más estilo circense.

Desde Levantemos siempre hemos defendido el pleno como un espacio serio, de trabajo, en el que tratar temas de interés para la ciudadanía sin faltar el respeto a nadie y guardando las mejores formas posibles. Por ello, nos mantendremos al margen de discursos vacíos de contenido y de aprovechar el tiempo del pleno para crear campañas publicitarias basadas en mentiras. Seguiremos trabajando de forma seria en todos los plenos que se celebren, proponiendo y debatiendo propuestas para la ciudad, dejando de lado el electoralismo vacío en el que entran todos los Grupos Políticos.