Cierra temporalmente la escuela de mayores de Purullena por falta de fondos

La noticia cayó como una jarro de agua fría entre los mayores que participan en los cursos que se imparten en la escuela de mayores del Barrio Alto, situada en las dependencias del Palacio de Purullena.

A primera hora de esta mañana la concejala de Asuntos Sociales, María del Carmen Lara, reunió a los usuarios de la escuela, en su mayor parte personas de cierta edad, docentes y monitores y les informó de que el programa de mayores tendrá que cerrar sus puertas de forma temporal, debido a la falta de fondos. En el lugar se encontraban también presentes entre el público representantes políticos de la oposición municipal.

Reunidos en el patio de la monumental casa palacio (rehabilitada con fondos públicos), sentados frente a María del Carmen Lara, los usuarios no daban crédito a la confirmación del rumor que circulaba desde hacía días entre los veteranos alumnos, que era confirmado por la concejala del equipo de Gobierno. Esta les informó de primera mano del difícil dilema al que se ha tenido que enfrentar la Concejalía, que con los recursos limitados del área de Bienestar Social se ha visto obligada a establecer prioridades.

De esta forma, la concejala manifestó a los usuarios y usuarias de este servicio, indignados por la situación, en su mayor parte residentes del deprimido Barrio Alto, barriadas y casco histórico, que la Concejalía ha tenido que destinar el presupuesto de la escuela de mayores a atender el Servicio de Ayuda a Domicilio, cuya continuidad estaba en peligro debido a la falta de recursos económicos para ofrecer atención domiciliaria a unas 200 personas que reciben asistencia en sus casas, como parte del programa de atención social. La reacción de los usuarios de la escuela de mayores fue de indignación hacia la concejala, que tuvo que escuchar quejas e incluso el abucheo de gran parte de las personas que se encontraban en el lugar.

La concejala manifestó a este diario, preguntada por este asunto, que en el campo de los servicios sociales “todo es prioritario, pero hay algunas cosas que lo son mucho más, como atender a las personas del programa de Ayuda a Domicilio. Lo he explicado a los usuarios, y los usuarios se han vuelto contra mí y contra el alcalde (que no estaba presente), pero yo digo mi verdad, comprendo que es difícil de entender. También he tenido que detraer dinero de otros programas, lo he explicado y lo han entendido. Yo he apostado mucho por el programa de mayores del Barrio Alto, pero la necesidad de atender la ayuda a domicilio es prioritaria”, señaló Lara.

Además, según ha explicado la concejala, el cierre de la escuela de mayores es una medida temporal, ya que hay una partida de más de 23.000 euros preparada para llevarla a pleno el día 11 de marzo, como modificación de crédito para volver a poner en marcha la escuela de Purullena. “Es algo transitorio que no extenderá más de dos meses, el tiempo que dure el trámite administrativo. Todo está en marcha, está el dinero y va a ir a pleno, y después tengo asegurados dos años más”, añadió la edil de Asuntos Sociales.

En la escuela de mayores de Barrio Alto, que lleva en marcha diez años, los usuarios reciben talleres de lectura y escritura, promoción de ocio y tiempo libre, psicomotricidad, memoria y reciclado textil. El objetivo del proyecto es la dinamización social de esta zona deprimida, aunque hay también mayores de otras zonas de la ciudad.

Ya en diciembre de 2014 la escuela de mayores de Purullena cerró por falta de suministro eléctrico, manteniéndose en esa situación hasta septiembre de 2016.

Por su parte, algunos de los participantes en los talleres han participado en un vídeo en el que solicitan que no se cierren los talleres de Purullena.

PSOE y Adelante El Puerto rechazan el cierre de los talleres

Tanto el PSOE como Adelante El Puerto se han referido al anunciado cierre temporal de los talleres para mayores en el Barrio Alto. Los socialistas han pedido al equipo de gobierno “que rectifique y advierten que “no vamos a consentir que otra vez el gobierno del PP, como ya ocurrió en 2015, vuelva a cerrar Purullena y a dejar a unas 200 personas mayores, la mayoría mujeres, sin sus actividades”.

Como explica David de la Encina “por 25.000 euros estas mujeres, de avanzada edad, se van a quedar sin participar en los talleres que tanto bien les hacen”. Se trata de talleres de música, baile, manualidades, de memoria, de cómo usar un móvil para comunicarse con sus nietos que viven en el extranjero porque sus hijos tuvieron que emigrar, etcétera, “actividades todas ellas que les aportan muchísimo, y que como me han trasladado ellas mismas en alguna ocasión, con estos cursos se les pasan hasta los dolores”.

Por su parte el portavoz del grupo municipal socialista, Ángel Mª. González, asistió esta mañana a la reunión convocada en Purullena y ha explicado que “la edil de Bienestar Social se ha quedado sola explicando que el alcalde ha decidido quitar, por ahora, el dinero de los talleres para mayores y costear un gasto no previsto. Es indignante que en vez de buscar el dinero en otras áreas para sufragar dicho gasto, ha tirado por el camino fácil, las personas más vulnerables, nuestros mayores”, lamenta.

Por su parte responsables de Adelante El Puerto estuvieron también en la reunión convocada por la concejala Carmen Lara.

Para Adelante “las explicaciones que ha traslado la concejala, basadas en la falta de presupuesto por haber otras prioridades, lejos de convencer a las personas allí asistentes sólo han servido para que la indignación fuese en aumento”.

Desde Adelante El Puerto expresaron allí mismo que “las prioridades del actual gobierno deben ser blindar este tipo de servicios y que no puede ser que, una vez más, sean las personas más vulnerables de nuestra ciudad las que se vean afectadas por la nula capacidad de gestión que está demostrando el actual equipo de gobierno”. Para esta formación “la incompetencia que este equipo de gobierno está demostrando con Germán Beardo, a la cabeza, y con Javier Bello en el área económica, es el motivo por el cual no sólo este servicio se ha visto perjudicado, también otros temas como la prórroga de la piscina, la situación de la empresa pública El Puerto Global con el enchufe del gerente, la subvención de las asociaciones o el presupuesto de 2020, que requieren una gran capacidad de gestión y día a día no sólo demuestran que no están a la altura, sino que están agravando más la situación”, afirman.

Por ello desde Adelante El Puerto instan al gobierno local a buscar “una solución urgente y eficaz que pase por no dejar a las más de 200 personas mayores de nuestra ciudad sin este servicio tan necesario”.