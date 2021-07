Carta abierta al alcalde de El Puerto, Germán Beardo

Tras hablar esta concejala el silencio se hizo en el Pleno, señal inequívoca de que realmente no están haciendo absolutamente nada con lo nuestro, ni con el Área Económica, ni con ninguna, ya que nadie, ni si quiera Marina Peris habló y mucho menos el alcalde, Germán Beardo.

Nuestro abogado hizo hace dos semanas una propuesta para que al menos cobrasen los dos que están malviviendo, proponiendo hasta un pago fraccionado en tres meses. Al día de de hoy ni siquiera se han dignado a contestar.

Son ya cuatros años y los ex-trabajadores han ofrecido hasta el fraccionamiento, pero la realidad es clara: no cobramos porque Germán no quiere pagarnos, algo que no entendemos, primero porque son cantidades pequeñas, aproximadamente unos 40.000 euros a repartir entre cinco trabajadores, y segundo por sus reiteradas promesas hechas a los ex-trabajadores antes de las elecciones. En ese sentido es una persona sin palabra.

Hay dos de los seis despedidos que estamos pasando auténticas calamidades para poder hacer frente al pago de la hipoteca, luz o agua. Pidiendo ayuda en Cáritas y mendigando entre familiares y amigos. Todo gracias a que un servidor público, Germán Beardo, no nos paga lo que en su día trabajamos, porque no le dá la gana pagar.

Señor alcalde, por la educación que me dio mi padre, porque de señor no tiene nada, le digo desde está Tribuna Libre que haga caso al gerente de Impulsa y nos pague ya de una vez por todas lo que hemos trabajado y es nuestro por ley después de cuatro años ocultándose y sin dar la cara.

Solo tiene que dotar a Impulsa de una subvención finalista y pagarnos de una vez.