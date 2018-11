Nuestra cabalgata de Reyes Magos

"Al ver la estrella... se llenaron de una inmensa alegría. Y entrando en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose, lo adoraron; abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra..."

Este es el origen de la cabalgata de los reyes magos, una festividad con un carácter religioso, asi que se sea creyente o no hay que aceptar lo que es, porque ¿Qué respeto tratamos de mostrar intentando camuflar o disfrazar una festividad en algo que no es? porque sino, simplemente no participes de ella o no la celebres. No se puede reivindicar una España laica y después tratar de celebrar las fiestas que a uno les guste. Esto no funciona así.

Yo entiendo que la vida va adaptándose a las necesidades, pero siempre debe prevalecer el respeto y sobre todo para lo que se ha creado,que no es nada más y nada menos que la ILUSIÓN de los niños, no hay nada más importante que esa ilusión en una cabalgata, por lo que no deberíamos comercializar con ella intentado modificarla, cambiar horarios y costumbres, basándose en supuestas ventajas para un comercio que realmente la mayoría no está del todo de acuerdo.

Entendamos que la cabalgata SIEMPRE es un éxito precisamente por los niños, salga a la hora que salga, porque cambiarla entonces ¿o acaso la tarde de la víspera de reyes, el año pasado, no se quedó el puerto completamente vacío, solo o triste?, Los comercios cerraron mucho antes que cualquier año. Se podría entender la medida por la amenaza de lluvia, pero sin amenazas ¿Qué sentido tiene pasar la cabalgata a un horario infinitamente más temprano, a quién beneficia? y lo mas importante, ¿Que hacen esos niños toda la tarde y noche a la espera de un nuevo día? ¿Dónde van todos los portuenses que en su ciudad no se les ofrece nada durante esa víspera nocturna?. Pues fuera o a centros comerciales por lo que ni beneficia a esa ILUSIÓN ni a los comerciantes en si.

Más allá de la opinión de cada uno hay cosas que deben ser inamovibles, no existieron reyes magas, no podemos trasformar la historia, las creencias en nuestros gustos, no transformamos a Alfonso X el Sabio en Alfonsa, ni San Jordi en una Santa y así un largo etc. ¿Porqué cambiar algo que forma parte de nuestra cultura y creencias como es la víspera de la NOCHE de Reyes? Esa ilusión que a los niños traslada a una noche mágica, a la espera de una mañana maravillosa.

Yo Sueño una cabalgata diferente, donde las mejoras no sean un cambio de horario, sino una mayor preocupación estética, un mayor despliegue de hacer realidad la visita de los Reyes Magos a la ciudad donde el vestuario, las carrozas, la música, la ciudad. Hagan soñar a miles de niños con la creencia de que realmente si existen los REYES MAGOS.... tanto trabajo de las familias por mantener una ilusión, tanto esfuerzo económico, debe ser refrendado con una cabalgata espectacular dedicada a la entrada en la ciudad de SUS MAJESTADES LOS REYES DE ORIENTE. Cuidando hasta el mas mínimo detalle y no intentando hacer algo festivo que en nada se parece a lo que debe ser y donde por lo visto los niños tienen poco valor a la hora de contar con ellos.