CCOO pide que se trabaje por un plan de igualdad en el Ayuntamiento

La sección sindical de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento, tras la reciente conmemoración del 8 de marzo, ha recordado las acciones emprendidas en materia de igualdad y conciliación de la vida laboral y familiar que no se han podido llevar a cabo "por la falta de negociación y de acuerdo en varios asuntos".

Uno de ellos es el Plan de Igualdad. Como explican "con la anterior Corporación municipal se iniciaron contactos y se elaboró un borrador del Plan de Igualdad que sería de obligada aprobación, pero desde la llegada del nuevo equipo de Gobierno no se ha hecho gestión alguna para su implementación. Comisiones Obreras ha requerido en diversas ocasiones el inicio del proceso de negociación de este plan, haciendo constar que nuestro sindicato presenta una propuesta ya trabajada desde hace años sin que hasta el momento hayamos tenido respuesta".

También consideran de vital importancia "negociar y acordar un protocolo de actuación en los casos de acoso laboral y sexual. Repudiamos la política de ocultar, soslayar y no visibilizar los casos que se puedan dar en su momento, bajo la máxima de que lo que no se ve, no existe”.

Otro aspecto importante a negociar es el plan de conciliación de la vida familiar y laboral. Tenemos pendiente la negociación de una bolsa de horas de libre disposición de hasta un 5% de la jornada anual, recuperable. Asimismo, la posibilidad de establecer jornadas especiales para cuidado de menores de 12 años o discapacitados, todo ello según lo recogido en el Acuerdo por el Empleo 2018-2020 de ámbito nacional".

En cuanto al teletrabajo, recuerdan que "en la actualidad esta modalidad no presencial se está aplicando de manera excepcional con determinadas personas, a causa de la epidemia del Covid 19. Hay que llevar este asunto a a Mesa General de Negociación y hacer un análisis y estudio de la Relación de Puestos de Trabajo, y acordar a qué puestos se les va a valorar este tipo de prestación del servicio, además de aprobar unas normas que regulen la implementación de jornadas, el uso y manejo de equipos y la aplicación en su caso de la normativa de seguridad y salud que corresponda", señalan.

Comisiones Obreras ha registrado un escrito dirigido al alcalde, Germán Beardo, en el que se le requiere la convocatoria de la Mesa General para tratar todos estos asuntos pendientes, así como la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), retribuciones y oferta pública de empleo, además de la creación de un grupo de trabajo que impulse las medidas expuestas.