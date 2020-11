"Beardo debe responder ante el tejido asociativo de El Puerto"

Miembros de la asamblea local de Izquierda Unida participaron el jueves en la concentración convocada por la Asociación Pro Derechos Humanos en El Puerto, a la que sumaron parte de las asociaciones y colectivos de la ciudad para reivindicar que el gobierno cumpla con las promesas realizadas durante su campaña electoral.

Para Jose Luis Bueno, coordinador de IU El Puerto, "durante la campaña electoral Germán Beardo y su equipo de gobierno se vendieron como el gobierno de los preparados pero 17 meses después está dejando claro que la realidad es bien distinta. Tras más de año y medio de gobierno a la actual concejala de Economía, Blanca Merino, no le ha quedado otra que reconocer en el pleno del mes pasado que su predecesor, Javier Bello, no había trabajado en los Presupuestos Municipales de 2020, vendidos a bombo y platillo en una rueda de prensa que como ya dijimos en su momento, solo era humo”, señala.

El también concejal de Adelante El Puerto añade que “con el 2021 a las puertas, el gobierno de Beardo también ha reconocido que todavía no se han puesto a trabajar en los presupuestos del próximo año" apunta Bueno quien lamenta que durante todo este tiempo “no se haya gestionado nada al respecto y sin embargo sí se haya estado engañando a las asociaciones con falsas promesas que el tiempo ha destapado”.

Bueno finaliza exigiendo a Beardo que dé “respuestas eficaces y solventes al tejido asociativo portuense, las mismas que prometió en campaña con su equipo de los preparados. No puede obviar, y menos en tiempos de pandemia y crisis economía y social, que las asociaciones llegan donde las administraciones no son capaces de hacerlo y como alcalde debe garantizar la continuidad de un trabajo esencial e indispensable para que la premisa de que nadie se quede atrás no sea solo un eslogan de marketing que utilizar en sus redes sociales”.