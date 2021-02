"Beardo debe responder"

Ecologistas en Acción ha solicitado en reiteradas ocasiones entrevistarse con el alcalde, Germán Beardo, y el concejal de Medio Ambiente, Millán Alegre, para tratar importantes temas medioambientales, sin obtener respuesta alguna. "Beardo, no responde", lamentan.Los ecologistas son conscientes "del importante reto en la gestión que tienen los municipios para aplicar la nueva legislación estatal y europea en asuntos medioambientales, que se ha ido modificando en los últimos años para preservar el medio ambiente, defender y restaurar la biodiversidad, y mitigar las causas del cambio climático y adaptarse a sus efectos. Las ciudades son decisivas de cara a afrontar la crisis ecosocial que padecemos. Algunos municipios empiezan a caminar en la buena dirección, aunque los pasos que estamos dando para atajar los problemas que se nos presentan son tardíos e insuficientes. Necesitamos políticas más valientes", señalan.

Ecologistas en Acción de El Puerto defiende que vienen proponiendo "estrategias sostenibles y eficaces para una gestión responsable en el municipio, con el único objetivo de hacer una ciudad más amable, sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Cambio climático, contratas municipales, caminos y espacios públicos, fondos Next Generation, Vía Verde Entre Ríos o Parque Natural Bahía de Cádiz, son algunos temas que precisan del compromiso político y de la participación de la sociedad. Urge la elaboración del Plan de Acción Local frente al Cambio Climático, de obligado cumplimiento y que ya están siendo redactados en muchos municipios de nuestro entorno, requiriendo de una amplia participación de colectivos y ciudadanos. Nada de esto se está haciendo en El Puerto".Desde Ecologistas en Acción quieren trasladar sus inquietudes y aportaciones a la redacción de las condiciones técnicas de los pliegos que regirán los procedimientos de contratación de limpieza viaria y recogida de residuos domésticos; gestión integral del paisaje urbano (parques y jardines, arbolado viario y espacios públicos); servicio de recogida domiciliaria de muebles y enseres; recogida selectiva y reciclaje de papel, envases, vidrios y residuos industriales; gestión del Centro de Educación Ambiental y Actividades en la Naturaleza Coto de la isleta; y la EDAR Las Galeras. "Todos estos contratos precisan de una exhaustiva revisión para adaptarse a la nueva normativa europea, que hace imprescindible la redacción de nuevas ordenanzas locales en gestión de residuos", argumentan.También quieren contar con el apoyo del Ayuntamiento para impulsar el proyecto de ampliación del Parque Natural de la Bahía de Cádiz, de gran interés para la ciudad por su enorme biodiversidad y potencial económico. La construcción de la Vía Verde Entre Ríos, parada desde la constitución de las nuevas corporaciones locales, como recurso turístico y de transporte ecológico y sostenible, además de creación de empleo verde; la defensa de los caminos y espacios públicos que sufren permanentemente atentados por ocupación y vertidos de escombros y basuras; o la distribución de los fondos europeos Next Generation, son otros asuntos de vital interés para la ciudad.Ecologistas en Acción ha solicitado en varias ocasiones reunirse con el alcalde y el concejal de Medio Ambiente sin éxito, habiendo solicitado la colaboración de los ciudadanos de El Puerto para que apoyen estas iniciativas a través de sus redes sociales y correo electrónico ante Germán Beardo, pero nada ha dado resultado."El lema de campaña del alcalde, 'Germán responde', y su disposición a reunirse con los ciudadanos y colectivos no parece aplicarlo con los ecologistas, que siempre nos hemos caracterizado por aportar iniciativas y soluciones a los temas medioambientales, sociales y estructurales que afectan a la ciudad, además de ser su obligación. Resulta curioso que tras casi dos años en la Alcaldía, sólo se haya dirigido a Ecologistas en Acción para ordenar el desalojo de una parcela municipal en el Camino de Los Enamorados en la que habíamos iniciado trabajos de adecuación para huertos urbanos, y que hoy se encuentra nuevamente abandonada", lamentan."No entendemos las razones que han llevado a este gobierno a su constante negativa a entrevistarse con Ecologistas en Acción, ya que un acercamiento permitiría abrir nuevos cauces de colaboración para beneficio de toda la ciudadanía. Esta falta de comunicación nos condena a continuos escritos en prensa, denuncias administrativas, actos de protesta y otras situaciones que podrían evitarse fácilmente con un canal de comunicación abierto y efectivo. Beardo debe responder", concluyen.