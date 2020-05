El equipo de Gobierno trabaja ya en la contratación del servicio de salvamento y socorrismo en las playas de El Puerto, toda vez que desde el pasado lunes ya está permitido el baño en todo el litoral portuense, dentro de la Fase 2 de la desescalada.

El concejal de Economía y Hacienda, Javier Bello, explica que debido al parón que ha sufrido la administración municipal durante la pandemia del coronavirus no ha sido posible tramitar antes distintos expedientes, entre ellos este del salvamento en las playas. Así, una vez que ya se pueden reanudar estos expedientes, se está tramitando ya la licitación de un contrato con una duración de 70 días que entrará en vigor el próximo 1 de julio.

No obstante, y con el objetivo de dotar de socorristas a las playas desde mediados de junio, el Ayuntamiento ha decidido adjudicar dos contratos más, de menor cuantía, uno para la segunda quincena de junio y otro para los días que resten del mes de septiembre hasta completar un total de 90 días, que es el mismo periodo en el que las playas contaron con este servicio el pasado año 2019.

La razón de dividir el servicio en hasta tres contratos es meramente burocrática, según explica Javier Bello, ya que estos contratos de menor duración se pueden adjudicar directamente y con una tramitación mucho más corta. El contrato de 70 días, sin embargo, tiene que pasar un periodo de exposición pública, lo que no permite su adelanto en el tiempo.

Bello insiste en que el servicio de salvamento y socorrismo durará exactamente lo mismo que el año pasado, y también afirma que el presupuesto disponible es el mismo, al estar el presupuesto prorrogado.

Podría darse el caso, por tanto, de que fueran distintas empresas las que gestionasen los distintos contratos del servicio de vigilancia en playas para este verano.

Por su parte, un grupo de 19 trabajadores de salvamento y socorrismo en las playas han sido muy críticos con el concejal, con el que se han reunido en varias ocasiones. También ha participado en estas reuniones la edil de Personal, Marina Peris. Según este colectivo, ambos ediles "no han sido capaces de gestionar el contrato y lo han justificado en el Estado de Alarma, situación que no ha sido impedimento para el resto de Ayuntamientos de España, que al ser servicio esencial y prever una mayor afluencia al no haber colegio y un posible alargamiento de la temporada licitaron durante el confinamiento. Ahora el equipo de gobierno que lidera Germán Beardo no tiene a día de hoy un contrato firmado y lo único que parece que están trabajando, es un contrato con recortes en personal y horarios", denuncian.

También recuerdan estos trabajadores que los populares "accedieron al gobierno prometiendo un contrato por cuatro años y seis meses de servicios. Todo esto hace que la calidad turística de nuestra ciudad, unida a las banderas azules, se vea mermada y sin que al responsable de Turismo, Curro Martínez, parezca importarle. Igualmente, nos parece irresponsable fomentar vendiendo a bombo y platillo en los medios de comunicación nacionales que la playas de El Puerto abrirán, teniendo en el aire el servicio de salvamento y socorrismo", lamentan.