La Asociación de Personas Afectadas de Parkinson pone sobre la mesa sus graves carencias en El Puerto

La Asociación de Personas Afectadas de Parkinson y Familiares de El Puerto de Santa María, presidida por Milagros Maraver, ha dirigido una carta a los distintos grupos políticos portuenses para exponerles la situación que atraviesa la entidad.

En primer lugar, explican que somos "una asociación humilde y con pocos socios, por lo que nuestra economía es límitada". Y subraya en este contexto que "cada mes tenemos que costear los gastos de los terapeutas que acuden a la asociación para impartir las terapias alternativas para nuestro tratamiento y que suponen el 50% añadido a nuestro tratamiento farmacológico. Algo fundamental y de lo que no podemos prescindir", explican.

Milagros Maraver explica además en su carta que la asociación cuenta actualmente con un salón en el edificio de Bienestar Social de la calle Nevería, en la tercera planta, "del que nos ocupamos personalmente en aspectos de limpieza y mantenimiento". "Además", añade, "si por motivos ajenos a nuestra asociación y a la propia entidad, nos vemos con el ascensor averiado, no podemos recibir nuestras terapias porque no existe alternativa para aquellos de nuestros usuarios con movilidad reducida que no pueden subir las escaleras, al igual que los usuarios con cierta edad y con otras patologías".

Por ello, desde la asociación, su presidenta reclama "poder optar a un espacio más acorde a nuestras limitaciones, dado que somos un colectivo con un alto grado de discapacidad".

Piden también contar con un servicio de transporte adaptado "que movilice a nuestros usuarios que dependen de familiares o amigos que les traigan a las terapias", ya que si ellos no pueden "no las pueden recibir", lamentan.

De la misma forma, los enfermos de párkinson solicitan disponer de una terapia alternativa y gratuita en el agua (hidroterapia) que añadida a las terapias que reciben (fisioterapia, estimulación cognitiva, terapia de grupo y logopedia) "pueda ser una aliada terapéutica para nuestro colectivo, ya que el agua favorece la flotación, la resistencia, la presión hidrostática y un movimiento fluido, reduciendo así la rigidez muscular y algunos de los dolores severos que nos ocasiona tener esta patología", explican las personas afectadas.

De la misma forma, reclaman a los distintos grupos políticos que ayuden "a dar más visibilidad a nuestra asociación en la ciudad, de manera que podamos optar a aumentar el número de socios y socias, algo que es fundamental para continuar prestando nuestra labor a todas las personas que padecen esta enfermedad neurodegenerativa y que cada año incrementa el número de afectados".

Finalmente, desde la entidad se ponen a disposición de los grupos políticos de El Puerto "para cualquier información que deseen tener acerca de nuestra asociación. Esperamos que puedan tener un encuentro con nuestros usuarios para conocer la realidad de nuestra asociación. Y confiamos en que puedan prestarnos su ayuda", concluyen.