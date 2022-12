Apagones en el alumbrado público y aplazamientos de actos navideños en El Puerto

El temporal de lluvia y viento que está azotando a la provincia de Cádiz, en especial a la zona de la Sierra, no está teniendo una repercusión tan acusada en la ciudad de El Puerto de Santa María, según ha confirmado el área de Seguridad del Ayuntamiento. No obstante, el agua y la humedad están afectando al alumbrado público, donde se están produciendo apagones, llegando a quedar prácticamente a oscuras algunas calles, como Espíritu Santo o Albareda.

Según ha informado el concejal de Mantenimiento Urbano, Curro Martínez, este viernes se han contabilizado un total de 25 partes de incidencias con apagones en el alumbrado, producidas durante la noche y la madrugada. Durante la mañana los servicios técnicos de Alumbrado Público han conseguido atender y solventar 15 de ellas y en el turno de tarde se atenderán las 10 que faltan, para que por la noche estén iluminadas las calles con normalidad. El miércoles, se registraron 30 apagones.

En cuanto el alumbrado navideño del centro de El Puerto, permaneció apagado el pasado lunes en algunas zonas.

También, en cuanto a la regulación del tráfico y la seguridad vial, donde se pueden producir averías a causa de la lluvia en algunos semáforos afectados por la humedad, están funcionando correctamente, y por el momento no se han registrado averías.

Desde Mantenimiento Urbano, el concejal ha señalado que "no tenemos constancia de incidentes de gravedad en cuanto a desperfectos en la vía pública, que no se han producido. La lluvia está afectando sobre todo a nivel de apagones, aunque afortunadamente los semáforos todos funcionan". En desperfectos en la calzada o las aceras "no está habiendo grandes problemas".

Donde se están produciendo desajustes importantes por motivos climatológicos es en la programación de los actos navideños y festivos, al menos en aquellos que estaba previsto celebrar en la calle, a la intemperie, de manera que se han aplazado y dejado para más adelante eventos como la Cabalgata de la Esperanza con el gran Visir, el showroom en la Plaza del Castillo y varias zambombas, como la de este sábado y actividades propias de estas fechas.