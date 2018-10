Antonio Jesús Ruiz será el candidato de AxSí a la Alcaldía

En la noche del miércoles 24 de octubre los militantes de Andalucía Por Sí en El Puerto estaban convocados a la asamblea de elección del candidato de la formación andalucista a la Alcaldía de El Puerto, siendo ratificado por unanimidad Antonio Jesús Ruiz.

La Asamblea fue presidida por el coordinador nacional y candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Joaquín Bellido, que animó a la militancia a participar en los próximos procesos electorales: “El Puerto tendrá candidatura andalucista, y será también clave para que el andalucismo político tenga presencia en el Parlamento de Andalucía, son muchos los proyectos de esta ciudad que precisan del interés y de inversión por parte del gobierno autonómico, ese será uno de nuestros objetivos”.

Por su parte Antonio Jesús Ruiz agradeció el apoyo unánime recibido por la asamblea: “Es un orgullo encabezar la candidatura de Andalucía Por Sí, El Puerto merece todo el esfuerzo, y aunque no será fácil, estoy convencido del éxito”, “El Puerto necesita menos demagogia y más gestión, ya está más que comprobado que los de la pancarta, los del no por el no, los que se oponen a todo desde la oposición no han pasado la prueba del algodón, más de tres años en el gobierno de la ciudad y han sido incapaces de poner en pie nada, todo lo que se mueve desde la alcaldía se emborrona, se enturbia y por desgracia es la ciudad de El Puerto la que paga la ineficacia del equipo de gobierno de De la Encina y Antonio Fernández”.

Ruiz concluyó asegurando que "formaremos una candidatura para ganar, con compañeros con experiencia en la gestión, y con vecinos preocupados por la deriva que está tomando El Puerto, dispuestos a implicarse en política para cambiar el rumbo de nuestra ciudad”.