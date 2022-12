Alejandro Gutiérrez apoya los paros convocados por la plantilla de autobuses urbanos en El Puerto

Adelante Andalucía – El Puerto ha criticado "la incapacidad e inacción del gobierno de Germán Beardo para renovar los pliegos municipales". En este sentido, la organización andalucista de izquierdas ha puesto el foco "en la situación de precariedad y vulnerabilidad en la que se encuentran las trabajadoras y trabajadores de los servicios de limpieza viaria, cuyo pliego ya ha caducado y no hay previsión de cuáles serán las nuevas condiciones, o más grave aún, el caso de las trabajadoras y trabajadores de autobuses urbanos, cuyo pliego lleva ya 2 años caducado y en los tribunales, por una denuncia de la empresa adjudicataria en relación a las condiciones del mismo".

Desde Adelante Andalucía – El Puerto subrayan que “no podemos tolerar ni un día más esta vulneración de derechos laborales de los trabajadores que prestan un servicio a nuestras vecinas y vecinos”, y destacan que “la plantilla de autobuses urbanos lleva demasiado tiempo sin poder renegociar sus condiciones laborales y sin un convenio digno y acorde a la subida de precios y del coste de la vida, que les está llevando a una pérdida de poder adquisitivo”.

El concejal portuense Alejandro Gutiérrez argumenta que, “debido a la inacción e incapacidad de Germán Beardo, los contratos han quedado en precario, por lo que la calidad del servicio no es la que debería ser y, para colmo, no se está fiscalizando lo que paga la ciudadanía”. Lamenta además que “se ha llegado a esta situación debido al desinterés y la pasividad del equipo de Gobierno del PP y Ciudadanos en cuidar a los trabajadores que prestan tan importantes servicios a la ciudadanía, ya que no han movido un dedo en estos 3 años por desencallar la situación. No se ha sentado con las plantillas ni con las empresas adjudicatarias para negociar unas nuevas condiciones, hecho del que se están aprovechando dichas empresas para vulnerar los derechos laborales de la plantilla e incumplir los acuerdos”.

Desde la organización andalucista destacan “la mala fe de las empresas adjudicatarias a la hora de obtener los contratos públicos y también de ejecutarlos”. Denuncian en este contexto que “aún vivimos en tiempos de amaños y corrupción en los contratos públicos, y vemos, según un estudio reciente de la CNMC, las denuncias por estos casos han aumentado un 80% en el último año, sumando un total de 52 denuncias en toda Andalucía, una cada semana, cuyos motivos principales son: acuerdos entre Administración y empresas para presentar ofertas, repartirse licitaciones, ilegalidades en el pliego, mala ejecución del contrato, troceo irregular para evitar controles, tratos de favor a la adjudicataria y conflictos de interés en la adjudicación del contrato; lo que nos explica muchas cosas…”

Alejandro Gutiérrez asegura que “en todo momento estaremos de lado de las trabajadoras y trabajadores y seremos tajantes con el cumplimiento de sus derechos laborales, además de apoyar los paros parciales declarados recientemente por la plantilla de los autobuses urbanos en su lucha por unas condiciones de trabajo dignas”.