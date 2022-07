Agreden a un taxista portuense por no querer pagar la carrera por anticipado

Un taxista portuense que salía de turno este viernes a las seis de la mañana se acordará durante mucho tiempo de la última llamada que recibió antes de concluir su jornada laboral.

Como han denunciado desde la asociación Puerto Taxi el trabajador recibió un aviso desde la centralita para realizar una última carrera antes de finalizar su turno, acudiendo a la estación de trenes a recoger a dos clientes.

Los jóvenes, que al parecer venían de vuelta tras haber estado en una discoteca portuense, le pidieron al taxista que les llevara hasta Las Cabezas de San Juan, en la provincia de Sevilla, a lo que el trabajador les contestó que al tratarse de una carrera a otra provincia necesitaba hacer el cobro por adelantado, al menos una estimación.

A los jóvenes no les hizo mucha gracia esta petición y estuvieron discutiendo entre ellos, dando incluso puñetazos ya dentro del taxi a los asientos, hablando ya en un tono visiblemente alterado y agresivo. La discusión se prolongó ya con el coche en marcha y cuando el taxi llegó a la altura de La Hacienda, en la antigua Nacional IV, los ocupantes le dijeron finalmente al taxista que no le iban a pagar y que estacionara en el arcén, lo que hizo el conductor aunque no sin antes recibir una buena tanda de puñetazos en la cara.

Cuando los dos jóvenes se cansaron de golpearle el taxista pudo marcharse y acudir al hospital, con un fuerte dolor de cuello y el rostro seriamente magullado. Este mismo viernes el trabajador ha puesto una denuncia ante la Policía Nacional y es muy posible que se identifique a los autores e la agresión, ya que la centralita deja grabado el teléfono desde el que se solicitó el servicio.

Desde la asociación local de Puerto Taxi denuncian la situación de inseguridad que viven cada verano los taxistas, con la proliferación de un ocio de discotecas hasta altas horas de la mañana tras lo que muchos jóvenes terminan en muy mal estado. Desde la entidad recuerdan que el verano pasado el grueso de los problemas se concentraron en Puerto Sherry, en el entorno de los chiringuitos de playa, donde se formaban auténticas batallas campales a la hora de coger un taxi.

De cara a este verano los taxistas han mantenido reuniones con Policía Nacional y Policía Local para que haya presencia policial en la parada del puerto deportivo, pero piden que esta misma vigilancia se haga extensiva a la principal parada del centro urbano, la de la Plaza de Las Galeras, donde confluyen de madrugada muchos de los jóvenes que regresan de madrugada de las distintas discotecas y establecimientos de ocio.

En El Puerto trabajan en estos momentos un total de 75 taxistas titulares, a los que hay que sumar otros 50 asalariados.