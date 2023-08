Agentes de la Policía Local de El Puerto intervienen una gran cantidad de artículos falsificados

Agentes de la Policía Local de El Puerto intervinieron en la tarde noche del viernes, 18 de agosto, una gran cantidad de prendas falsificadas y artículos de marcas registradas, así como numerosas insignias listas para ser colocadas en nueva mercancía.

Dicha actuación, que se efectuó mientras los agentes realizaban una ronda de control a pie por el Parque Calderón, señala el teniente de alcalde de Policía Local, Jesús Garay, “corresponde a un servicio especial que se ha puesto en marcha durante los fines de semana -desde el inicio del verano- para reforzar la seguridad en distintos puntos de El Puerto de mayor afluencia, como el centro, Valdelagrana o Vistahermosa”.

Debido a la gran cantidad decomisada todavía en este momento está siendo contabilizada y se está procediendo a instruir las correspondientes diligencias judiciales, recordando que, al haberse detectado la falsificación de conocidas marcas, supone un fraude para el consumidor y para la marca registrada. Garay señala que este decomiso se suma a la lucha contra la venta ilegal de productos falsificados y para combatir el comercio ilegal que afecta a las ventas del comercio local.

Desde Policía Local se recuerda además la importancia de no colaborar en la compra de este tipo de productos, los cuales no están sometidos a ningún control de calidad, y huir de aquellas “gangas” que incluso pueden acarrear problemas para la salud tales como alergias o reacciones adversas de la piel al no contar con las pruebas textiles de idoneidad reglamentadas por Ley.