Más de 100 mujeres participan en los grupos socioeducativos en El Puerto

Alrededor de 140 mujeres de El Puerto han participado ya en los grupos socioeducativos desarrollados en el centro de Salud Puerto Sur. La actividad, que este año celebra su 14ª edición, es “una estrategia grupal de aprendizaje de habilidades sociales, que pretende trabajar con los talentos y recursos de las personas, para que afronten de forma saludable las dificultades de la vida cotidiana y que las dote de factores protectores para su salud mental”.

En cada edición, conducidas por la trabajadora social Carmen Párraga, suelen participar entre seis y 12 mujeres que aprenden distintas técnicas de afrontamiento de las dificultades de su vida, como dramatizaciones, técnicas de relajación, respiración, musicoterapia y otras dinámicas grupales, de manera que “descubran sus talentos y habilidades personales para afrontar de forma saludable su día a día”.

“Esta estrategia sirve para que las mujeres que participan se den cuenta de que pueden mejorar su día a día adquiriendo habilidades sociales de afrontamiento de sus malestares”, asegura Párraga.