Marea Blanca denuncia el cierre de centros de salud por las tardes en El Puerto para este verano

El Puerto/La Marea Blanca por la sanidad pública lamenta que un año más se vayan a cerrar por la tarde dos centros de salud en El Puerto, los de la Casa del Mar y Ángel Salvatierra, algo que ya se ha venido produciendo en los dos últimos veranos. "¿De verdad cada periodo estival tenemos que seguir asistiendo y sufriendo la población de El Puerto esta situación?", se preguntan, y denuncian "una situación de recortes de los servicios públicos sanitarios en una época donde la demanda asistencial se duplica o triplica por la llegada de turistas o visitantes, como señalaban hace una semana los sindicatos".

En un comunicado aseguran que "no podemos entender ni consentir que la planificación por parte de los responsables de los servicios sanitarios de cara al verano sea el cierre de los servicios. Esto no es planificar, planificar es prever y dotar de recursos a los Servicios para dar una asistencia 100% pública y de calidad siempre y sobre todo en épocas difíciles, esto es lo que hace un responsable de un servicio público. Lo que ustedes proponen es dejarnos a los ciudadanos y ciudadanas de El Puerto sin la cobertura sanitaria adecuada y sobrecargar considerablemente a los profesionales de los centros que permanecen abiertos por las tardes (Federco Rubio, Puerto Sur y Pinillo Chico)".

Para la Marea Blanca "esto no es afrontar a los problemas, cuando han tenido todo un año para planificar los recursos y dar una respuesta responsable, adecuada y segura, esto es exponer la salud de toda una población. Ante esto lo que queda claro es que el objetivo no es otro que deteriorar la sanidad pública para lucrar la sanidad privada con el dinero de todos los ciudadanos, esto no es cuidar, estas medidas sólo caben en políticas irresponsables", denuncian.

También tachan de irresponsabilidad desde la Marea Blanca "dejar a un solo enfermero en el centro Ángel Salvatierra los días 5, 23, 26, 29 y 30 de mayo, que ante avisos no demorables tendrán que cubrir otros servicios de urgencia como la UVI-móvil, coincidiendo además con la Feria de El Puerto, lo que hace que esta UVI-Móvil esté más demandada. "Por no cubrir los permisos de los profesionales nos podemos encontrar con emergencias vitales sin atender. La falta de voluntad queda demostrada, porque desde la dirección del Distrito se reconoce que hay profesionales en la bolsa de empleo para poder contratar, pero no lo hacen", lamentan. "¿De verdad piensan que nos creemos la excusa que detrás de estas medidas está la falta de profesionales para cubrir los servicios?, ¿De verdad piensan como gestores, que los servicios no se pueden organizar de otra manera?", preguntan.

El colectivo pide "que se gestionen responsablemente los servicios públicos y no jueguen con nuestra salud como moneda de cambio. A los ciudadanos y ciudadanas de El Puerto de Santa María les invitamos a que se unan a esta Marea Blanca para seguir luchando por una sanidad 100% pública y de calidad", y advierten a la población que se cuide, "porque si estas medidas no se revierten, este verano puede ser de los más complicados".