Llegó a esto de la política un poco por casualidad, porque cuando tenía 15 años todo apuntaba a que sería futbolista profesional. Este delantero del Club Deportivo Safa, que se hartaba de marcar goles y que llegó a jugar con el Benfica de Lisboa, siempre fue precoz en todo pero en el caso del fútbol, una fractura de peroné cortó lo que podía haber sido una prometedora carrera deportiva.

Esa precocidad que ha demostrado siempre Germán Beardo, candidato del Partido Popular a la Alcaldía de El Puerto, le podría convertir, si alcanza el cargo tras las elecciones del próximo día 26 de mayo, en el alcalde más joven de la historia de El Puerto de Santa María, a sus 33 años de edad.También fue bastante lanzado para casarse, con 25 años, y para ser padre, ya que tuvo al primero de sus tres hijos con 26 años.

A estas alturas habrá pocos portuenses que no sepan quién es Germán Beardo, no en vano el candidato se ha esforzado en este último año y medio, desde que fue elegido primero presidente local del PP y después candidato a la Alcaldía, en que no quedara barrio sin visitar ni colectivo con el que reunirse, eso por no hablar de su famosa campaña de vídeos que con el lema ‘Hola, soy Germán’ ha invadido las redes en los últimos meses.

El líder popular es de los que piensa que la política no tiene horarios, la entiende como una ocupación en exclusiva y sin licencias, pero aún así también se reconoce como un hombre muy familiar. Para resolver esta papeleta Germán Beardo tiene una serie de rutinas que no perdona en su vida: llevar a los niños al colegio y también a su mujer -que es profesora- y cenar en su casa, a la que procura llegar antes de las diez de la noche para acostar a sus hijos. Tampoco perdona la comida de los domingos, en la que suele coincidir con sus padres, los médicos Carmen Caro y Germán Beardo. Es precisamente su madre, muy conocida en El Puerto, la que tiene hondas raíces portuenses que ha transmitido a su hijo.Germán Beardo comenzó a estudiar Derecho en Sevilla, pero cambió de terció y se matriculó en Historia en la Universidad de Cádiz, donde, casualidades de la vida, se reencontró con su mujer, a la que ya conocía tras el paso de ambos por el instituto Santo Domingo. Ya con posterioridad, y tras su paso laboral por la Cámara de Comercio, retomó los estudios de Derecho y se licenció también en esta disciplina.

Su llegada a la políticae produjo en el año 2011. Su disposición llamó la atención de los responsables de Nuevas Generaciones, que le ficharon rápidamente, y fue ascendiendo en la organización hasta que en 2015 fue nombrado coordinador provincial del Partido Popular.

No se llama a engaño cuando afirma que sabe lo que le espera si llega a gobernar, porque en estos cuatro años ha estado en el día a día del grupo municipal del Partido Popular. “No me da miedo porque sé perfectamente lo que hay que hacer y conozco cada palmo de El Puerto”, asegura.

Después de este año y medio de patearse la ciudad y sus barrios asegura sentir sobre todo “ilusión y cariño” y confía en que su propuesta política y su mensaje hayan calado.

Germán Beardo está convencido de que el próximo 26 de mayo sus vecinos le elegirán como alcalde y además cree que se lo merece, “ya no por mí” -explica- “ sino por el equipo que me acompaña. No necesitan vivir de la política y se han metido en esto por amor a la ciudad”.