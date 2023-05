Una mujer “peleona” a la que la alcaldía de la Villa le supo a poco

Estas son las terceras elecciones municipales como candidata para la socialista Elena Amaya León (50 años), actual alcaldesa de Puerto Real, y espera repetir el crecimiento que ha protagonizado en los últimos comicios, en los que siempre mejoró los resultados. En su primera candidatura (2015) logró tres concejales y entró a formar parte en la oposición del Ayuntamiento, al tiempo que iniciaba un rodaje político en el Gobierno de la Diputación de Cádiz. En las últimas (2019) creció hasta los siete y, aunque no ganó las elecciones, acabó ocupando el sillón de la Alcaldía de la Villa tras un polémico pacto con Andalucía por Sí. Se convertía de ese modo en la primera socialista en habitar la Casa Consistorial durante una legislatura completa.

Ahora aspira a revalidar el cargo, dando un paso más, y hacerlo “sin ataduras”, que es la forma que usa para decir que no quiere repetir la fórmula del pacto, al menos no con los andalucistas. “Y no fuimos nosotros los que rompimos el acuerdo”, aclara Amaya. De acuerdos electorales no quiere hablar. Recurre al clásico de “salimos a ganar, a por la mayoría”, evitando así repetir la metedura de pata de hace cuatro años y demuestra que ha crecido como política y ha controlado (un poco) la impulsividad.

Pero Amaya sigue siendo impetuosa, pasional, “una alcaldesa peleona”, dice de ella el presidente provincial de su partido, Juan Carlos Ruiz Boix. Una política “que va por el buen camino”. Y es precisamente ese, “Por el buen camino”, el lema de la campaña que protagoniza como la candidata más veterana de los ocho que aspiran a la alcaldía del municipio.

"A todo el mundo no le puedo gustar, pero los avances que hemos conseguido son una realidad incuestionable”

El 28 de mayo se somete a su primer examen, a la verdadera evaluación. “Yo sé desde hace mucho tiempo, que a todo el mundo no le puedo gustar, pero todos los avances que hemos conseguido son una realidad incuestionable”, dice. Y es entonces cuando empieza a lanzar una retahíla de “logros” de la legislatura que ahora acaba. La reforma de la Casa de las Columnas, la del Mercado de Abastos, el proyecto Lumen para renovar todo el alumbrado de la ciudad, el arranque de Puerto Real +Ciudad… “Hemos avanzado mucho pese a que, de los cuatro años, prácticamente dos hemos estado volcados en gestionar la pandemia”, dice la socialista.

A Elena se le cambia el rostro cuando recuerda esos momentos, y no por las complicaciones del trabajo que se encontró. Fue en ese tiempo cuando perdió a uno de los pilares de su vida, a su padre, Juan Amaya. “Fue él quien me enseñó todo y el que me abrió la puerta del socialismo. Son mis primeras elecciones sin tenerlo cerca y echo de menos sus consejos y su toquecito en el hombro si me pasaba de frenada”.

En esta candidatura repite prácticamente con todo el equipo con el que ahora forma Gobierno, y eso le da tranquilidad. “Afrontar una nueva legislatura con la gente que ya sabe gestionar el Ayuntamiento, que ha conseguido que aprobemos unos presupuestos tras siete años y que ha negociado la RPT, da mucha seguridad. Somos un equipo cohesionado que quiere finalizar muchos proyectos que tenemos aún en cartera”.

Con ‘28 medidas para el 28-M’ quiere seguir siendo la alcaldesa de una ciudad a la que ya le ha tomado el pulso, que dice conocer a la perfección en cada uno de sus estados y de sus problemas. Una ciudad que también la conoce a ella y que en estos cuatro años le ha regalado tantas felicitaciones como críticas. Que la mira con confianza, con dudas y con lupa.

LA MIRADA DE UNA NIÑA

Han pasado casi 40 años desde que Elena Amaya era fotografiada en su colegio (el antiguo Olmo) y sigue teniendo la misma mirada. La fascinación por emprender cosas nuevas, por aprender y volcarse en aquello que cree sigue estando en ella. Ahora dice que con la experiencia de la vida, que le ha dado duros golpes y de los que ha sabido recomponerse y aprender de ellos.