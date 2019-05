"No vamos a formar parte de un gobierno municipal con el PSOE"

A una semana de las elecciones municipales del 26M, el candidato de Podemos Chiclana, Jorge Guerrero, despeja algunas de las principales directrices de su formación en lo referente tanto a cómo llega el partido a esta su primera cita electoral municipal, ya que en 2015 no se presentó bajo las siglas de Podemos, como en lo relacionado con posibles resultados tras el dictamen de las urnas.

De esta forma, Guerrero comienza mostrándose optimista con la evolución y el momento actual de la formación morada en Chiclana y, aunque reconoce que es complicado hacer un pronóstico fiable dadas las especiales circunstancias en las que se desarrollan estas elecciones con la división de la izquierda y la aparición de nuevos partidos, confía en mejorar los resultados obtenidos en 2015 por la formación Por Chiclana Sí Se Puede y llegar al menos a los cuatro o cinco concejales.

Declaración de intenciones "Para evitar que gobierne la derecha apoyaríamos una posible investidura de Román, si acepta nuestro programa"

"Aunque, como imagino que todos los partidos, salimos a ganar las elecciones, nuestras previsiones son mejorar los resultados de algunas encuestas que nos sitúan en 2-3 ediles y llegar al menos a la cifra de 4 ó 5, un número suficiente de representantes que nos permitiría tener la fuerza necesaria para imponer nuestro programa electoral", explica el cabeza de lista de Podemos.

En este sentido, y asumiendo aunque sólo sea implícitamente el papel de posible formación complementaria para formar gobierno o apoyo necesario para un hipotético gobierno de izquierdas en Chiclana, el candidato de Podemos deja clara su intención de "no pactar bajo ningún concepto con el PSOE para formar parte de un posible equipo de gobierno, ya que la única formación con la que negociaríamos un posible pacto de gobierno sería con IU, con quienes ya iniciamos los contactos cuando existía la posibilidad de confluencia para acudir a las elecciones y con los que seguiremos en negociaciones en un futuro".

Optimista sobre el respaldo a su proyecto "Confiamos en obtener mejores resultados de los 2-3 ediles que nos dan algunas encuestas de los medios"

No obstante, Guerrero también tiene claro que "uno de nuestros objetivos es echar al PSOE del gobierno, porque gobierna en clave de negocio y no de cara a los ciudadanos, ya que no entendemos que lo de Román sea socialismo, pero también tenemos claro que si podemos evitar que gobierne la derecha en Chiclana lo haremos, y si fuera necesario para ello apoyaríamos una hipotética investidura del candidato socialista, siempre que acepten nuestro programa y sus puntos fundamentales".

"No estamos aquí ni buscamos el gobierno para enriquecernos, y el PSOE está acostumbrado a comprar voluntades, si no de un color de otro, por lo que, si se da el caso, no nos extrañaría que incluso pudiera formarse un gobierno PSOE-Cs", concluye el cabeza de lista de Podemos, al tiempo que pronostica unos resultados marcados por la gran igualdad que hay entre los dos grandes bloques y donde "formaciones muy personalistas como Ganemos podrían tenerlo muy difícil incluso para mantener su representación".