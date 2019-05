El candidato popular a la Alcaldía de Cádiz, Juancho Ortiz, presentó ayer las medidas de su programa de Seguridad que se centra en la renovación de la flota de vehículos de Policía Local y los equipos de seguridad y comunicaciones, "que en estos cuatro años ha sufrido el deterioro lógico de la nula inversión que se ha realizado en este campo".

Ortiz anunció que "no solo renovaremos patrulleros. Vamos a recuperar los vehículos unipersonales (segways) y las bicicletas que estaban a disposición de los agentes para realizar su labor en zonas peatonales y muy especialmente en el Paseo Marítimo. El colmo de la desidia de este último mandato es dejar caer los servicios de vigilancia que se realizaban por parte de las patrullas ciclistas y de los agentes en segway simple y llanamente porque no arreglaban esos vehículos”.

También destacó dentro de su programa la recuperación de la Policía de Barrio "que demostró su eficacia durante años en muchas zonas de la ciudad. El agente conoce a los vecinos, los comercios, los hábitos de sus gentes y está pendiente siempre de los problemas, no solo de seguridad y tráfico, sino de todo tipo".

El alcaldable popular señaló que "es evidente que la presencia policial en las calles supone un evidente efecto de disuasión para la comisión de delitos, y es precisamente eso lo que no ha sucedido en estos cuatro años, que no ha habido presencia policial y sobre todo no ha habido coordinación entre las policías. Hemos pedido en pleno desde hace ya meses que se reúna la Junta Local de Seguridad, y solo lo ha hecho para temas reglados como Carnaval o Semana Santa".