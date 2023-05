Socialismo y turistas en el pueblo de los mil acentos

A Zahara de la Sierra se le calientan las lenguas tanto como lo hacen en pleno mayo las cumbres de la serranía gaditana, inimitable fotografía desde el Mirador de la Plaza del Rey, uno de los atractivos turísticos del municipio junto a la Torre del Homenaje, la Torre del Reloj o el Área Recreativa de Arroyomolinos con su encantadora Playita.

Selfis por doquier y mil acentos que se confunden entre sí en el goteo de visitantes de otras latitudes que se acercan a conocer al acreditado como uno de los Pueblos Más Bonitos de España, guarda del embalse de Zahara-El Gastor, hoy a medio subsistir a causa de la amenazadora sequía, aunque igual de cautivador como clave del entorno.

Ha sabido aprovechar sin duda la localidad su coqueta belleza para atraer al turismo nacional y, sobre todo, internacional. Sentarse en una de las terrazas de la calle San Juan al sofoco del mediodía es cruzar el umbral de una mini Torre de Babel en la que las conversaciones se refrescan con cerveza bien fría. Atestigua así Zahara su importancia como gran epicentro de las miradas foráneas en la Ruta de los Pueblos Blancos, principal motor del flujo económico del municipio.

“Sigue mejorando y prosperando, se van arreglando las cosas. Hay turismo pero debería haber más, más hostelería porque está dando trabajo”, reclama Teresa Luna al tiempo que echa el cierre a su frutería ubicada en el Mercado de Abastos. La comerciante asegura también que en la localidad serrana, este próximo domingo llamada a las urnas, “no va a haber vuelco electoral, creo que el alcalde ha hecho cosas positivas”, refiere.

Ese alcalde, el socialista Santiago Galván Gómez, ostenta el bastón de mando desde 2019, cuando sustituyó a su compañero de partido Juan Nieto Sánchez –que ya gobernó el pueblo entre 1991 y 2003–, y tras abandonar su cargo como delegado de Economía en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, que desempeñaba desde 2015.

Enfrente tendrá a Pedro Ramírez Aguilar, del PP, y a Concepción Jiménez Álvarez, por IU. De la segunda y su lista poco pueden decir los lugareños. “No los conoce nadie”, admite Rubén Saborido Atienza detrás de la barra del Bar La Cabaña. Del aspirante popular cuenta, por otro lado, que “es camarero en el pueblo y también pinta y hace chapuzas. Es la segunda vez que se presenta a las elecciones”, pero “aquí va a ganar el PSOE, se dan como ganadores aunque hay gente a disgusto con ellos, no por el alcalde en sí sino por lo que tiene detrás”, explica el hostelero dando una de cal y otra de arena al statu quo.

Porque la soltura hacia la plática de la que hacen gala los forasteros contrasta, en plena campaña electoral, con el meditado silencio de algunos convecinos acerca de su pueblo. Prefieren no mojarse o entonan el consabido “soy apolítica” o “no hablo de eso”. Saborido Atienza, por el contrario, sí que lo hace a pecho descubierto. “El pueblo está enfocado en el turismo, hay más excursiones al día, aunque es un enfoque desmedido. El alcalde trae inversiones y se ha notado muchísimo, pero si el turismo se para, para todo. Lo hemos visto en la pandemia”, admite.

El empleo escasamente diversificado supone uno de los caballos de batalla de Zahara de la Sierra. “Es un pueblo chico y no hay trabajo. Antes sí existían escuelas talleres y ahora hay bolsas de trabajo de quince días”, compara Saborido Atienza. Señala además a Ubrique como ejemplo de una localidad que ha sabido enfilar su supervivencia económica hacia el sector de la piel “desde hace dos años”. Concreta así que “antes de la crisis vivía mucha gente de este sector” y “ahora todo el mundo quiere comprarse una casa como segunda vivienda y hacerse rico cuando aquí vivimos mil gatos”. Un parroquiano del bar apunta en este sentido que “entre el 40 y 50 por ciento de las casas son turísticas” y Saborido Atienza detalla que “hace más de 20 años que no se levantan VPO en el pueblo, el precio del metro cuadrado está a más de 1.000 euros y tampoco hay sitio para construir”.

El turismo, ¿lastre o salvación?

“Lo que hay que hacer es enfocarse a los problemas del pueblo. Se vive del turismo, no hay otra cosa pero el Ayuntamiento tiene una trampa de un millón y pico de euros”, señala Saborido Atienza al hacer referencia a la deuda viva que mantiene el Consistorio local, 1.009 millones según cifras de 2021 publicadas por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

A nivel político, el gerente de La Cabaña confiesa que en Zahara de la Sierra “hay cosas que se hacen sí o sí”, aun sin el suficiente consenso, por lo que califica a parte de la política municipal como “una pequeña dictadura”. Reconoce , no obstante, que “el teniente de alcalde sí habla con los distintos sectores” del municipio, aunque esas conversaciones parezcan más bien infructuosas a tenor de lo que cuenta.

Menciona el empresario zahareño algunas dificultades que atraviesa la hostelería, como “los cortes de tráfico en la plaza, que antes solo se hacían en julio y agosto”, lo que obliga a desplazar la circulación hacia una sola ruta y dificulta el desarrollo de su actividad. “Ahora todo el tráfico pasa por aquí generando molestias, hay mucha gente mayor que se queja”, relata.

O la problemática por el espacio ocupado por las terrazas de bares y restaurantes. Al respecto, critica que “no nos han pintado los límites. Sigue habiendo muchas reuniones pero no queremos que nos cobren tanta terraza, por pintar un metro y medio más”.

Además, concluye, “las cocinas de los bares son muy chicas, no se puede atender a 1.000 personas, y la gente está poco preparada con los idiomas”.

En el Bar La Peña la familia de los Gómez, padre y dos hijos, afirma que Zahara de la Sierra sigue “igual que siempre, es un pueblo que solo se dedica al turismo con bares que abren a las 12:00 y cierras a las 18:00. Es un turismo programado que llega de Sevilla, pero para trabajar hay que irse a la costa, a Marbella”.

Coincide en la idea otro grupo de clientes que toma un refrigerio antes del almuerzo en el Bar Centro de Día. “Poco ha mejorado el pueblo. No hay industria y los bares están peores que antes. Los jóvenes se van fuera a trabajar”.

Zahara de la Sierra se ha convertido en una 'Smart City' gracias a las nuevas tecnologías aplicadas al sector turístico, como demuestra el proyecto ConnecZahara

Desde ese lugar de encuentro para los lugareños, muy cercano al Ayuntamiento, Gloria García ofrece su punto de vista sobre el presente de Zahara de la Sierra mientras atiende a varios clientes tras la barra. “No hay competencia para el PSOE, va a salir de nuevo. Creo que el alcalde no lo ha hecho mal”, dice. No obstante, contrasta esta afirmación con el análisis que ofrece de su pueblo. “Aquí todo ha empeorado, el estado de las calles, no hay comercio, no hay trabajo para la juventud", asevera. "Hay muchas casas de alquiler, hay dos hoteles, hostales y apartamentos”, aunque considera que “existen dos tipos de turismo, uno de calidad y otro muy malo, el de las excursiones”.

García se muestra, por otra parte, en desacuerdo con las actuales restricciones para acceder y disfrutar del Parque Natural Sierra de Grazalema. “No podemos visitar la Charca de la Camilla porque es una zona de reserva. Nos hemos criado aquí. Puedes ir al Pinsapar pero no a otras zonas ”, lamenta.

Zahara de la Sierra ha querido ir a la par del auge de su principal fuente de ingresos a través de las nuevas tecnologías. El municipio ha impulsado la iniciativa ConnecZahara, una aplicación basada en el big data para conectar al pueblo con los turistas a través de bluetooth o código QR y ofrecerles información de interés en base a sus preferencias, con un sistema de malla tecnológica que arroja datos sobre sus movimientos.

Hace referencia a esta herramienta Patricia Pino, gerente de la tienda Artesanía y Complementos Nazarí, y elogia el auge del turismo en su municipio. “Hay mucho más y de calidad, lo estoy notando en la tienda”, afirma, aunque reconoce que el futuro laboral para los más jóvenes se complica en Zahara. “Hay que ser un poquito realista, poco se puede hacer. Lo que hay está en el ámbito rural. Cuando terminé la carrera me pedían mínimo tres años de experiencia para trabajar, pero ¿dónde? O lo enfocas a la agricultura, a los olivares, o al turismo”, expresa.

En cuanto a los resultados de este domingo, no duda en afirmar que “el PSOE no tiene rival. Con Pedro (PP) tengo una buena relación pero detrás no tiene nada más. La oposición se ha echado para atrás porque el Gobierno municipal ha hecho un buen trabajo”.

Enumera por último Pino algunas mejoras en el estado del pueblo: “hay oficinas para empresas, centro de juventud, han arreglado la torre y creado dos puestos de trabajo fijos allí, aulas para impartir cursos como los de inglés en verano... Hay movimiento y se lo están currando. Zahara se está modernizando, antes no había ni servicios públicos”, finaliza.