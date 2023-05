Como nunca. Puerto Serrano está como nunca. Esa es la frase más repetida cuando interrogamos a sus vecinos ante la inminente jornada electoral del domingo. Con ojos suspicaces de señoritos de ciudad comprobamos que no es una exageración de pueblo de interior sino una realidad palpable desde que pisamos su suelo. Una máquina barredora de última generación anuncia su llegada con su traqueteo característico. Limpia sobre limpio. Hemos madrugado y pillamos a muchos bolicheros desayunando. Uno de ellos enciende un cigarrillo tras apurar un cortado de máquina. Nos mira desconfiado cuando nos ve acercarnos y, tras preguntarle cómo ve las elecciones municipales, nos despacha con una media verónica que ni Morante de la Puebla en La Maestranza. “Yo de esas cosas de política no entiendo”, afirma. Caramba, un Tezanos en potencia. Empezamos bien.

El capotazo a puerta gayola no nos amilana. Humillamos la cara y enfilamos por la calle Ronda hacia el Ayuntamiento. Nos detenemos a comprar un cupón de la ONCE y entablar conversación con el vendedor. “Como nunca. Puerto Serrano está como nunca”. Anoto la frase mentalmente, por aquello de que la ciudadanía tiende a morderse la lengua cuando ve a un periodista con un bolígrafo en la mano.

Al llegar a la plaza del Ayuntamiento nos encontramos con un monumento al bolichero. En su base, un código QR nos permite conocer su historia. “La fundación del municipio de Puerto Serrano tiene sus orígenes en los asentamientos que realizaron los vecinos de Morón de la Frontera, que se desplazaban a la zona para realizar los hornos de carbón, conocidos como Los Boliches. Con el tiempo, esos asentamientos se constituyeron en permanentes hasta la fundación de la localidad. El monumento se trata de una pareja (hombre y mujer), ataviados con indumentarias de época, realizando la preparación de un boliche”. Nunca te acostarás sin saber algo nuevo.

En la céntrica plaza topamos con unos jubilados que charlan pegados a la pared para guarecerse de la fina lluvia que empapa la Sierra de Cádiz. “Puerto Serrano está limpio, está cuidado. Está como nunca”. 2-0 en el marcador.

Aparece el Pumuky, un tipo que parece controlar el cotarro y que rápidamente nos monta una tertulia política que poco tiene que envidiar a las de Ferreras. Araceli es quien lleva la voz cantante. “Puerto Serrano está como nunca”, nos dice a modo de presentación. Miro hacia los lados buscando una cámara oculta, un mensaje subliminal con el eslogan del año. Pero no. Lo que encuentro es convencimiento de bolicheros orgullosos con el cambio de su pueblo. “Dani Pérez ha hecho un gran trabajo. Y no sólo con el tema de la limpieza sino también con el empleo”, cuenta Araceli, mientras, a su costado, su amiga Chari asiente con la cabeza. Las dos relatan que antes eran muchos los vecinos del pueblo que tenían que emigrar para buscar trabajo, a la recogida de la fresa en Huelva sobre todo, pero también a Francia. Ahora cada vez son menos.

Resaltan también el empujón en lo laboral que ha supuesto la contratación de parados por Basuras de la Sierra de Cádiz (Básica), un medio propio de la Mancomunidad serrana que ha permitido que muchas familias no tengan que buscar el sustento lejos de su tierra.

La limpieza de los espacios públicos es uno de los grandes logros de la legislatura

Este domingo serán tres los candidatos que pelearán por la Alcaldía: Daniel Pérez (IU), que busca repetir triunfo tras una legislatura en la que ha conseguido sacar muchas sonrisas a sus vecinos; Aurora Cortés (PSOE) e Isidoro Benítez (PP). “Dani está muy comprometido con la gente”, nos dice Araceli. “Si te puede ayudar en algo lo hace”.

Además de la limpieza o el empleo, otra faceta en la que el Ayuntamiento parece haberse puesto serio es el de los desahucios, llegando a frenar algunos o buscando alternativas a sus afectados. Son cosas que los vecinos no olvidan fácilmente.

La seguridad, que históricamente ha estado en el sustrato de la leyenda negra del pueblo, ha mejorado. “Siempre hay algún malaje, pero en líneas generales está la cosa más tranquila”, comenta un vecino al que interrogamos por este particular. No obstante, por aquello de que más vale un por si acaso que un quién iba a pensar, esta vez no nos adentramos en la zona más conflictiva del pueblo, que conocemos bien de otras visitas acompañando a la Benemérita en operaciones antidroga. Pero ahora, además de cáñamo, en Puerto Serrano sobre todo se cultivan melones. Podría decirse que la instalación de la firma Sur Fruits se ha convertido en una especie de panacea universal.

En el bar Happy Eye desayunan varias cuadrillas de trabajadoras que hasta hace unas horas han estado recolectando el maná esférico en el campo. Lucen pañuelos en la cabeza y alguna hasta un clásico sombrero de labrador. Reconocen que antes tenían que desplazarse a otras provincias según la campaña, pero que con los melones no les falta trabajo.

Nos indican dónde está la factoría en la que se prepara la fruta para su distribución y hacia allí nos dirigimos. Nos recibe Florien, francés de nacimiento y uno de los responsables de una empresa que llegó a Villamartín y Puerto Serrano hace una década y que en este tiempo ha pasado de cultivar 70 hectáreas a 450. Florien, que ha echado raíces en el pueblo, donde se ha casado y ha sido padre, nos cuenta que dan empleo a unas 850 personas y que su producción es de 9.000 toneladas. Hablamos del melón francés, que no se consume en España, de hecho el 98% de su producción va dirigida al país galo, y el resto a Suiza o Bélgica. Florien cuenta que “antes de encontrar este emplazamiento lo intentamos en Marruecos, pero las condiciones de trabajo eran peores y el tiempo muy parecido al de aquí. Además el apoyo del Ayuntamiento ha sido fundamental, porque teníamos problemas con la electricidad, algo que era fatal para nuestras cámaras frigoríficas. Con el equipo de Gobierno actual hemos conseguido tener una muy buena comunicación. Para Puerto Serrano es importante tener una empresa así. En el colegio de mi hijo, la directora me contaba que antes se entristecía cuando muchos niños tenían que dejar la escuela a la mitad de curso porque sus padres se marchaban a recoger la fresa en Huelva. Eso ahora no pasa”.

Mientras hablamos, al interior de las instalaciones de Sur Fruits no paran de llegar camiones cargados con miles de melones.

De vuelta en el centro de la población buscamos más impresiones. La sensación general es que Izquierda Unida ha hecho los deberes y que tanto PSOE como PP deberán esperan a una mejor ocasión para recuperar la Alcaldía. De momento, lo que desean los bolicheros es que siga lloviendo. Quizá por eso el trabajador de una cafetería entona de aquella manera el A la puerta de Toledo de Chiquetete mientras le pasa un paño húmedo a unas mesas de formica donde aún son visibles las huellas de los cafés mañaneros. ¿Está lloviendo?, nos pregunta un parroquiano con guasa. Pues más que va a llover como siga este cantando, se responde a sí mismo. Y es que el tiempo estará malo, pero Puerto Serrano está como nunca.