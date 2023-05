Podemos: “Chiclana sigue anclada en los mismos problemas que tenía hace ocho años”

El candidato a la Alcaldía de Chiclana por Podemos, Carlos Fernández, se autodenomina como "la única alternativas de esta ciudad", una ciudad con hasta cuatro candidaturas a la izquierda del PSOE. “Tenemos un proyecto político diferente, innovador y valiente. Hemos venido para transformar nuestra sociedad en una mejor, más amable y más feliz, y a convertir Chiclana en un lugar donde poder y querer quedarse con una condiciones de vida dignas para todas”, expuso Fernández en un comunicado.

Según el candidato “en estos cuatro años las únicas políticas que se han llevado a cabo han sido totalmente insuficientes, y sin proponer ni llevar a cabo una alternativa real por parte de ningún partido. Nosotras estamos aquí para cambiar eso, somos gente normal haciendo política para la gente normal, por ello, necesitamos tomar medidas para que se solucionen los problemas de esta ciudad, empezando por las personas y seres más vulnerables”.

Fernández ha hecho un repaso a las cuestiones de Chiclana que considera más urgentes, no entiende “cómo es posible que haya problemas que ya se han cronificado en nuestra ciudad, como por ejemplo el del paro, y en todos estos años no se hayan dado soluciones efectivas a estos temas tan importantes”. “El equipo de gobierno de este Ayuntamiento -al que Podemos ha ayudado a aprobar los presupuestos en estos años- goza de unos sueldos bastante alto, se les paga para gestionar y solucionar los problemas de la ciudad, y nos encontramos con que los problemas más graves que nos aquejan siguen ahí de la misma manera”.

Con respecto de los problemas que aquejan a la ciudad Fernández considera que "en dos legislaturas no ha habido toma de decisiones que haya dado resultados positivos para solucionar ciertos problemas que se han convertido en una constante en Chiclana”.

“Queremos, y debemos, acabar con el paro cronificado que tenemos; tenemos los mismos niveles de paro desde el año 2008. Queremos un PGOU; seguimos sin uno precisamente porque este gobierno no quiso escuchar a los ecologistas y a nuestro partido, más de cuatro millones de euros a la basura y años perdidos para desarrollar esta ciudad, por su cabezonería. Debemos controlar las parcelaciones ilegales; tenemos un solo inspector para toda Chiclana. Parece que lo queremos poner fácil. Queremos servicios básicos para toda la ciudadanía, porque es un derecho humano. Queremos que la ciudadanía de Chiclana pueda participar en las decisiones políticas que le afectan, y este gobierno no lo pone fácil; no se convocan los consejos locales, el presupuesto participativo no existe y la transparencia va marcha atrás. Queremos recuperar la almadraba y la tradición pesquera de nuestro pueblo. Debemos revisar los valores catastrales. Queremos recuperar nuestros acuíferos; por el mantenimiento del medio natural y para cuidarnos de la sequía que no hace más que agravar el problema. Las consecuencias cada vez son más evidentes”, declaró Fernández.

“Estos son algunos de los problemas que se mantienen en el tiempo. Chiclana quiere soluciones. Necesitamos un gobierno valiente, valiente para transformar, para tomar decisiones que de verdad solucionen los problemas de la gente. Nosotras ofrecemos una alternativa real, políticas realmente de izquierdas que incidan de forma positiva en la vida de la gente, para mejorarla, y para que quienes quieran puedan quedarse en nuestra tierra y desarrollar un proyecto de vida feliz. Chiclana quiere futuro y nosotras Podemos”, finalizó el candidato.