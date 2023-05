Carlos Fernández: “Chiclana es la cuna del maltrato animal"

Carlos Fernández es el candidato de Podemos a la Alcaldía de Chiclana. El partido sacó tres concejales en las últimas elecciones, donde llegó a sacar más votos que Izquierda Unida (IU). Aunque no entró en el Gobierno municipal, le ha apoyado para aprobar los presupuestos en estos años.

-¿Por qué no se ha llevado a un acuerdo con el resto de la izquierda para presentar una única candidatura?

-Adelante Andalucía es una escisión nuestra y no querían ir con nadie. Con Ganemos no tomaríamos ni café. Y en el caso de IU, tuvimos unas negociaciones y dijeron que no irían con nosotros porque el proyecto era distinto.

-¿En qué es distinto?

-No lo sé. Ofrecí una lista abierta, unas primarias entre él y yo, una asamblea con todos los colectivos, pero no tenían interés ninguno, decían que era muy complicado y no les gustaba. Yo le ofrecí la cabeza de lista conmigo de número 2, para no enfrascarnos. Propusimos un acuerdo y ellos propusieron otro. Sigo creyendo en la unidad y me encantaría que esto no hubiese ocurrido, es estúpido dividir el voto porque lo que tenemos enfrente es la extrema derecha y hay que pararla.

-¿Podemos volverá a investir a José María Román?

-Lo dudo bastante. Nos ha engañado mucho en estos años con algunos acuerdos a los que habíamos llegado, como con el tema de las tasas por expedición de documentos administrativos. Eso sí, quiero que quede muy claro: tampoco vamos a permitir que gobierne la derecha. Dependerá de la correlación de fuerzas.

-¿Cuáles son vuestras medidas prioritarias?

-Necesitamos una apuesta fuerte en materia de vivienda para influir en el mercado y ayudar a que bajen los precios: hay que construir Viviendas de Protección Oficial (VPO). También hay que controlar la vivienda turística, con zonas donde no tengan cabida para mantener los precios. Además, debemos crear más bolsas de empleo municipales.

-¿Alguna más?

-Sí, en materia de animalismo. Ahora vengo de la perrera y nos hemos echado las manos a la cabeza. Además, la tauromaquia no se puede financiar con dinero público porque es maltrato animal. Y en la Laguna de la Rana Verde dimos el aviso de que había unos 30 patos y de ocas que se estaban muriendo porque no había agua, lo denunciamos y desde la Delegación de Medio Ambiente de IU nos dijeron que los patos tienen alas. Fíjese el nivel… Acabaron muriendo todos. Encima, al otro lado de la laguna montaron un canódromo. Ese es un símbolo claro de lo que es Chiclana.

-¿Qué es Chiclana?

-La cuna del maltrato animal.

-¿Por qué?

-Por todo lo que tenemos. Las últimas declaraciones, la escuela de tauromaquia… los que tienen posiciones más avanzadas en materia de animalismo lo plantean en esos términos. Al menos, en la provincia de Cádiz.

-¿Alguna medida más a destacar?

Nos faltan recursos en el Ayuntamiento para atender a la gente. Tenemos una planta baja que deja mucho que desear, con citas cada dos semanas. Hay que convertirlo en una planta diáfana con mesas y que cada una pudiera atender siempre a cualquier ciudadano, como una ventanilla única. Poner trabas no tiene sentido, el Ayuntamiento es la casa del pueblo, la gente debe saber que el Consistorio está para protegerlo y ayudarlo.