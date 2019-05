El socialista David de la Encina no se da por vencido e intentará negociar con Ciudadanos y Unión Portuense para tratar de alcanzar un acuerdo que le permita gobernar en minoría. Para que este plan cuaje sería necesario el apoyo de Adelante El Puerto (IU y Podemos) a la hora de la investidura, ya que se descarta que la coalición de izquierdas entre en un hipotético gobierno con Ciudadanos.

David de la Encina, que ya ha iniciado conversaciones con el entorno de Ciudadanos, reivindica así sus buenos resultados electorales, recordando que el apoyo obtenido por el PSOE “ha sido el mejor en unas elecciones locales desde 1991, han sido unos resultados históricos que nos permiten tener ocho concejales. Cuando yo llegué a la Corporación teníamos cuatro concejales y ahora tenemos ocho” -insiste- para añadir que “el PSOE tiene aún mucho recorrido”.

De la Encina lamentó la fragmentación con la que la izquierda ha concurrido a estas elecciones, ya que en su opinión ha supuesto un derroche de votos que no se han traducido en concejales. En cuanto a la derecha, para el alcalde en funciones “el Partido Popular está vendiendo una victoria que en realidad encubre un estancamiento, ya que han conseguido cien votos menos que las últimas municipales, han tenido un crecimiento nulo”, insistió.

Así las cosas, ante este panorama el candidato de Ciudadanos, Curro Martínez, se convierte en la llave que puede inclinar la balanza hacia uno u otro lado. Si bien por una parte puede parecer lógico un tripartito de derechas de PP con Ciudadanos y Vox -que ya ha anunciado su disposición a entrar en el gobierno- también hay que tener en cuenta que en el ámbito nacional Ciudadanos ya ha levantado el veto que le había puesto al PSOE y sus responsables han anunciado que será el comité nacional de negociación el que valore y determine los posibles pactos en cada municipio de la provincia.

Germán Beardo y Curro Martínez, poca química personal

A eso hay que sumarle la circunstancia nada desdeñable de la mala relación personal que mantienen Germán Beardo y Curro Martínez, un desencuentro que viene de atrás, tal y como quedó patente en el debate electoral celebrado en Radio Puerto durante la pasada campaña.

Seguramente a título personal Martínez preferiría gobernar con David de la Encina, quien estaría dispuesto a ofrecerle una primera tenencia de Alcaldía, aunque al final esta decisión no estará en manos del concejal de Ciudadanos, sino en las de su partido.

Por su parte fuentes de Adelante El Puerto han explicado hoy que no han recibido hasta ahora ninguna llamada por parte del PSOE. "Si la hubiera la atenderíamos sin negar el diálogo, aunque creemos que aún es pronto para hacer conjeturas con respecto a esos movimientos que deberán hacer en cualquier caso las listas más votadas", indican.

No obstante, no sería raro un posible apoyo al PSOE en la investidura para frenar un posible gobierno con Vox , por lo que aunque no entrarían en un gobierno junto a Ciudadanos sí podrían despejar la llegada de De la Encina a la Alcaldía si finalmente Ciudadanos se decanta por esta opción.

La última ficha sobre la mesa sería Unión Portuense, con un Javier Botella que ya estuvo en el equipo de gobierno y con el que David de la Encina mantiene buena relación. Sería, además, una buena opción para la Concejalía de Hacienda, ya que bajo su responsabilidad se aprobaron en 2016 los presupuestos en tiempo y forma. También mantiene una buena relación con la Intervención municipal, algo en lo que pincha el actual alcalde.

De momento las conversaciones en marcha son de tanteo, pero en los próximos días habrá nuevos pasos para tratar de cerrar una alternativa a un tripartito con Vox. Ciudadanos tiene, por tanto, la clave del futuro.