Noche agridulce en la sede del PSOE de El Puerto de Santa María, donde, aunque los resultados electorales harán imposible la formación de un gobierno de izquierdas, el candidato David de la Encina interpretó los resultados electorales como un triunfo para la candidatura que él encabeza.

El alcaldable y actual alcalde en funciones, no quiso hacer declaraciones hasta que no quedó bien claro que los resultados no iban a cambiar y el concejal que había estado bailando casi toda la noche entre las dos fuerzas políticas mayoritarias, no cayó de manera definitiva del lado del PP.

A esas alturas de la noche, las doce en punto, ya se habían marchado de la sede socialista de Ximénez Sandoval gran parte de los militantes, aunque quedaban en el lugar gran parte de la candidadura y muchos de los históricos del PSOE, que habían ido llegando de manera escalonada desde los distintos colegios electorales de la ciudad, donde habían ejercido de interventores, trayendo bajo el brazo la carpeta con los distintos ‘partes de guerra’ de la liza electoral.

El alcalde hizo entonces las declaraciones y manifestó que “el trabajo del PSOE en estos duros cuatro años tiene su premio”, señalando que la formación había conseguido 2.900 votos más que en las últimas municipales de 2015, es decir “dos concejales más de los que teníamos”.

“Hacía 28 años, desde el año 1991, que el PSOE no tenía en esta ciudad ocho concejales y concejales”

Con ello, el PSOE tendrá ocho concejales en el pleno y obtiene el mejor resultado de este partido en El Puerto desde el año 1991. “Hacía 28 años que el PSOE no tenía en esta ciudad 8 concejales y concejalas”, subrayó el alcaldable, que recibió los aplausos de los militantes y concentrados en la sede. “Es el refrendo de la ciudadanía, que es quien ha hablado hoy, votando de manera muy contundente con casi 9.000 votos al PSOE”.

Para David de la Encina, estos resultados significan fortalecer su grupo municipal, por lo que agradeció a sus militantes, a los que han cubierto los colegios, y a los vecinos de la ciudad “que han respaldado nuestro proyecto, que ahora tiene más fuerza que nunca y nos permitirá encarar estos cuatro años aportando el compromiso, el valor y la integridad del PSOE para seguir transformando El Puerto en positivo”.

"A partir de hoy será la voz de los partidos, y eso depende de estrategias, de pactos y conversaciones”

En cuanto a un futuro gobierno local, De la Encina concluyó manifestando: “A partir de hoy será la voz de los partidos y eso dependerá de estrategias, de pactos, de conversaciones que habrá que tenerlas. Ahí el PSOE siempre ha estado abierto a hablar con prácticamente la totalidad del arco municipal”.