Ángel Gómez, el único diputado del PA, abandona la política

Ángel Gómez de la Torre (PA) se ha despedido de la política. En una rueda de prensa, el concejal de Puerto Real en la oposición y portavoz del grupo provincial andalucista en la Diputación de Cádiz, donde llegó en sustitución de Maribel Peinado, dice que se marcha por "desmotivación", especialmente durante su etapa como concejal, y porque no comparte la idea de Andalucía por Sí, partido del que solicitará su baja como militante.

El balance que ha hecho de sus últimos cuatro años como concejal en Puerto Real ha sido muy distinto del de los últimos ocho meses como diputado. "Esta legislatura ha sido complicada en lo personal y porque he tenido problemas de entendimiento con mi grupo", ha dicho. Eso le llevó a presentar su renuncia el pasado verano. "Coincidió con la inhabilitación de Maribel Peinado y el partido me pidió que continuase porque yo era su relevo en Diputación", recuerda.

De las palabras de Gómez de la Torre se extrae que la falta de motivación que tenía desapareció en la institución provincial. Allí, sí sintió ilusión y compromiso con el trabajo y enumeró algunas de las propuesta que lideró y que "espero que se continúen". Pero todo el entusiasmo que el andalucista muestra cuando habla de su paso por Diputación, desaparece cuando se centra en el ámbito local, donde no compartió la "estrategia política" con sus compañeros de filas.

Como ejemplo pone la sesión plenaria en la que se iba a aprobar el pliego de condiciones para la concesionaria del complejo de piscinas, "donde me quedé solo". A esa sesión, de la que en gran parte dependía la reapertura del Complejo, no acudieron ninguno de los concejales del PA, a excepción del propio Gómez. Entonces dijeron que no lo hicieron porque "no habían recibido la notificación". Sin embargo, ahora reconoce el concejal que "fue una estrategia fallida". Los temas judiciales, sin embargo, dice que no hicieron mella en él, aunque "perjudican de cara a la opinión pública".

"No se pueden cambiar solo las siglas al partido. El cambio debe ser más profundo y no era el momento"

Sobre el futuro es también crítico. "No acepté ir en la lista de AxSí por desgate en lo personal y en lo ideológico". También dice que va a solicitar la baja de Andalucía por Sí (AxSí) como militante porque "mipensamiento no va en esa línea. Las cosas no se pueden forzar y tras la desaparición del PA no se pueden cambiar solo las siglas, es un cambio más profundo", afirma. Además cree que "si surge crear ese movimiento es porque el pueblo lo necesite y creo que ahora no hay esa necesidad", finalizó.