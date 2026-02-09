VII Premios a la Excelencia Académica
El Salón de Actos de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Cádiz ha sido un año más el escenario para la entrega de los VII Premios a la Excelencia Académica otorgados por la Cátedra Ateneo-UCA. El acto estuvo conducido por el rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell, acompañado de José Almenara, Amelia Rodríguez, María José Abellán y María Rosa Durán. Durante la sesión tuvo lugar la conferencia pronunciada por la doctora en Matemáticas y Profesora Titular de la Universidad de Cádiz, María Rosa Durán, titulada Algoritmos matemáticos al servicio de la Medicina. Seguidamente, Antonio Ares hizo lectura del Acta de los VII Premios a la Excelencia Académica convocados por la Cátedra Ateneo Universidad de Cádiz, haciendo entrega del Premio en Arte y Humanidades a Marina Eiriz Zarazaga; en Ciencias Sociales y Jurídicas, a Manuel Jesús Gárnica Corbacho y Patricia Gandiaga Gavilán; en Ciencias de la Salud, a Gorka Aitor Carrión Jiménez, y en Ingeniería, a Práxedes Neira Gómez y Pedro José Navas Pérez. La sesión la clausuró el Rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell.
