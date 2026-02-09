COAC 2026
VII Premios a la Excelencia Académica

El rector de la Universidad, Casimiro Mantell, con los miembros del Ateneo de Cádiz y los premiados en la VII edición de Premio a la Excelencia Académica convocado por la Cátedra Ateneo-Universidad de Cádiz.
El Salón de Actos de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Cádiz ha sido un año más el escenario para la entrega de los VII Premios a la Excelencia Académica otorgados por la Cátedra Ateneo-UCA. El acto estuvo conducido por el rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell, acompañado de José Almenara, Amelia Rodríguez, María José Abellán y María Rosa Durán. Durante la sesión tuvo lugar la conferencia pronunciada por la doctora en Matemáticas y Profesora Titular de la Universidad de Cádiz, María Rosa Durán, titulada Algoritmos matemáticos al servicio de la Medicina. Seguidamente, Antonio Ares hizo lectura del Acta de los VII Premios a la Excelencia Académica convocados por la Cátedra Ateneo Universidad de Cádiz, haciendo entrega del Premio en Arte y Humanidades a Marina Eiriz Zarazaga; en Ciencias Sociales y Jurídicas, a Manuel Jesús Gárnica Corbacho y Patricia Gandiaga Gavilán; en Ciencias de la Salud, a Gorka Aitor Carrión Jiménez, y en Ingeniería, a Práxedes Neira Gómez y Pedro José Navas Pérez. La sesión la clausuró el Rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell.

Pedro José Navas Pérez, con su familia tras recoger el premio.
José Almenara, Carolina Camacho, Antonio Macías y Antonio Gómez de Barreda.
María del Carmen Zarazaga, José María Maestre, Marina Eiriz, Mercedes Torreblanca y José Manuel Eiriz.
Patricia Gandiaga Gavilán, premiada en el apartado de Ciencias Sociales y Jurídicas, con sus familiares tras finalizar el acto.
Rosa María Durán, pronunciando la conferencia titulada ‘Algoritmos Matemáticos al Servicio de la Medicina’.
Amelia Rodríguez, José Almenara, Casimiro Mantell, María José Abellán y Rosa María Durán.
