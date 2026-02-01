Nuevo libro: ‘Cántabros Ilustres en Cádiz’, de Alberto Arsuaga

El Ateneo de Cádiz ha reunido a numerosas personas, incluyendo a familias santanderinas residentes en Cádiz y a gaditanos de ascendencia santanderina, con motivo de la presentación del libro, Cántabros Ilustres en Cádiz’, del escritor Alberto Arsuaga. El acto estuvo dirigido por el presidente de la institución, José Almenara, que fue el encargado de presentar al autor del libro. Durante su intervención, Alberto Arsuaga reflejó su cariño a Santander y a Cádiz, ciudad que lo acogió. Ofreció algunas pinceladas sobre la obra, destacando los capítulos dedicados a tiendas de ultramarinos, bares y restaurantes aún regentados por montañeses, así como arquitectos, navieros y bodegueros cántabros.

Pilar Martínez, Encarna Juliá, Alberto Arsuaga, José Almenara, Antonio Gómez de Barreda y José Ramón Pérez Díaz-Alersi, en el Ateneo de Cádiz. / Ignacio Casas de Ciria