En la Fundación Cajasol ha tenido lugar la inauguración del pódcast: El que viva lo verá, presentado por Fernando Santiago y producido por Audiovisual Contenidos Digitales. Este nuevo espacio de conversación se celebrará mensualmente con la presencia de un invitado de lujo. Este primer pódcast se ha inaugurado con la presencia del conocido músico, cantante y contador de historias Antonio Reguera, que lleva seis décadas regalando música y risas a varias generaciones de andaluces.