La ONCE deja un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años en la barriada de La Paz en Cádiz

Inauguración del pódcast 'El que viva lo verá'

El periodista Fernando Santiago y el artista Antonio Reguera, durante el primer pódcast ‘El que viva lo verá’, en la Fundación Cajasol.
El periodista Fernando Santiago y el artista Antonio Reguera, durante el primer pódcast 'El que viva lo verá', en la Fundación Cajasol. / Ignacio Casas de Ciria

En la Fundación Cajasol ha tenido lugar la inauguración del pódcast: El que viva lo verá, presentado por Fernando Santiago y producido por Audiovisual Contenidos Digitales. Este nuevo espacio de conversación se celebrará mensualmente con la presencia de un invitado de lujo. Este primer pódcast se ha inaugurado con la presencia del conocido músico, cantante y contador de historias Antonio Reguera, que lleva seis décadas regalando música y risas a varias generaciones de andaluces.

